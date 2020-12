Un video subido a las redes sociales del congresista Manuel Merino, donde sostiene que el Tribunal Constitucional ratificó la demanda competencial sobre el proceso de vacancia contra el exmandatario Martín Vizcarra, ha generado el rechazo de Eloy Espinosa-Saldaña.

Para el tribuno, lo expresado por el expresidente de facto cae en la equivocación debido a que los miembros de dicho organismo (Ferrero, Miranda, Blume y Sardón, quienes declararon improcedente la demanda competencial) manifestaron —tras su voto— que ya no debía resolverse la demanda al no existir una materia por discutir. Es decir, no ratificaron la constitucionalidad ni la rechazaron, ya que no se pronunciaron acerca de ello.

“ El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, no ha ratificado el comportamiento del congresista Merino , del señor Ántero Flores-Aráoz, ni del ministro del Interior de aquel momento (Gastón Rodríguez)”, detalló el magistrado durante una entrevista para RPP.

No obstante, recalcó que su institución debió resolver “cuál es el contenido material de grave y permanente incapacidad”. Como ya lo había comentado en anteriores ocasiones, al no delimitar las interpretaciones de la “incapacidad moral permanente” se deja un vacío peligroso para la estabilidad y democracia del país.

Espinosa-Saldaña sobre ley de ONP: “Hay voluntad de darle primera prioridad”

Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), aseguró que la intención de la institución que representa es dar una respuesta célere al Ejecutivo sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentará, respecto a la devolución de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). “Hay voluntad de darle primera prioridad”, declaró a La República.

En esa línea, dio a conocer los plazos según el Código Procesal Constitucional: “Esto puede extenderse hasta bien entrado enero. Ahí recién, cuando tenemos la sustentación del Congreso, es que convocamos a una audiencia. Son tres días para notificar. Cada uno de ellos manda a sus abogados y nosotros tenemos hasta 15 días hábiles para resolver”, comentó en RPP.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.