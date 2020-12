Persistencia. El investigado congresista Edgar Alarcón sigue liderando la Comisión de Fiscalización y Contraloría pese a que miembros de Unión por el Perú (UPP) anunciaron a La República que ya se decidió su salida del grupo parlamentario.

El último martes 8 de diciembre, durante una entrevista en Willax, Alarcón seguía declarando sobre su trabajo como titular de Fiscalización e informó que sustentará ante el Pleno del Congreso un informe del caso Richard Swing entre el 18 y 20 de diciembre.

“De acá a dos semanas, como máximo, con los responsables que tengo que hacer, caiga quien caiga, lo voy a decir ese día, con las responsabilidades penales y constitucionales”, mencionó.

Alarcón contó que la comisión está revisando posibles delitos en los que podría haber incurrido el expresidente Martín Vizcarra sobre los contratos del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard ‘Swing’, con el Ministerio de Cultura por 175.400 soles.

Además denunció que hay “un grupo de interesados en desestabilizar” a la Comisión de Fiscalización después de que representantes de su bancada se mostraron en desacuerdo con su permanencia.

UPP anunció que Alarcón dejaría Fiscalización en noviembre

El primero en pronunciarse fue Héctor Maquera, quien aseguró a este medio el pasado 12 de noviembre que UPP optó por remover a Alarcón y que sería él quien asumiría la nueva presidencia de Fiscalización, luego del gran rechazo de la ciudadanía hacia el Parlamento tras el golpe de Estado.

“(Edgar Alarcón) dio un paso al costado por los cuestionamientos de la población”, comunicó el etnocacerista tacneño, quien en octubre del 2000 participó junto con Ollanta y Antauro Humala en el ‘Locumbazo’ en contra del régimen de Alberto Fujimori.

Asimismo, explicó que la decisión obedecería a las investigaciones contra Alarcón por presuntos actos de corrupción cuando era contralor entre el 2016 y 2017. “En su momento oportuno, el Poder Judicial decidirá si (Edgar Alarcón) es culpable o inocente”, añadió.

Seis días después, Roberto Chavarría, vocero alterno de UPP, afirmó que Alarcón presidiría hasta el miércoles 18 de noviembre la Comisión de Fiscalización y aclaró que, no solo dejaría de ser presidente, sino que “sería retirado por completo”.

“Conversamos con José Vega, portavoz de la bancada, y se tomó la decisión de que Edgar Alarcón ya no va más como presidente de la Comisión de Fiscalización . (…) Era un hecho que no iba más, pero me dijeron que tenía que hacer un informe antes”, manifestó a La República.

El legislador Posemoscrowte Chagua también se refirió al acuerdo de UPP para que Alarcón Tejada ya no siga en Fiscalización. No obstante, indicó que este “no se estaría respetando”.

“Hubo un acuerdo (para su salida). El señor Alarcón está haciendo más tiempo. Va a terminar haciendo que todas las bancadas pidan su cambio y, de mi parte, no lo voy a defender. Y creo que la bancada tampoco”, dijo a la prensa el pasado viernes.

Chagua confesó que desde un principio no estuvo de acuerdo con que el excontralor asumiera el cargo en cuestión, motivo por el que apoyó que fuera sustituido por otro miembro de la bancada.

“No es la persona idónea por los antecedentes que tiene. En ese sentido, mi posición sigue siendo la misma”, subrayó.

Este diario intentó comunicarse con Edgar Alarcón para escuchar su versión sobre la decisión de UPP; sin embargo, hasta el cierre de la nota no se pudo tener una respuesta.

Alarcón intentaría retrasar denuncias en su contra

Edgar Alarcón buscaría retrasar la investigación en su contra en el Congreso sobre el presunto delito de enriquecimiento ilícito, ya que la institución primero debe permitir o no el trabajo de la Fiscalía.

El Parlamento tiene encarpetado el caso desde hace cinco meses, cuando, en julio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó tres denuncias constitucionales por enriquecimiento ilícito, peculado doloso y cohecho pasivo.

Cabe recordar que fue la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida en ese momento por Luis Roel Alva, la que declaró procedentes las denuncias de enriquecimiento ilícito y peculado.

De igual manera, el pasado 23 de noviembre, la Subcomisión admitió el informe de calificación donde se establece una imputación por cohecho pasivo contra Alarcón Tejeda, esta vez, vinculada al caso Los Temerarios del Crimen.

Otra denuncia presentada por Ávalos estaría relacionada a un presunto soborno, pues Alarcón Tejada habría intentado acceder a los expedientes de la Subcomisión de Acusaciones pese a que aún no había proceso.

Por otro lado, según fuentes de La República, hace tres semanas la Subcomisión delegó el caso de enriquecimiento ilícito a la parlamentaria Felícita Tocto de Descentralización Democrática.

Edgar Alarcón también habría solicitado 60 días de plazo, argumentando la necesidad de hacer pericias. Sin embargo, en el expediente ya hay tres pericias: dos de la Fiscalía y una del mismo congresista.

Al conocer esto, Alarcón presentó dos denuncias penales en el Ministerio Público contra Luis Roel por los presuntos delitos de omisiones de deberes funcionales y supresión, destrucción u ocultamiento de documentos, pero sin especificar los hechos concretos que las sustentarían.

A esto se suman otras dos denuncias contra Roel en la Comisión de Ética por, supuestamente, infringir el numeral 3.4 del artículo 3 y el segundo párrafo del literal d) del artículo 5 del reglamento de la comisión.

A pesar de estas acciones, Alarcón reiteró que no busca conspirar contra la labor de la Mesa Directiva integrada por Luis Roel Alva, quien dejó la Subcomisión al mando de su colega de bancada Carlos Pérez Ochoa para asumir la vicepresidencia del Congreso.

“De ninguna manera (conspiro contra la Mesa Directiva). Esa es una etiqueta que me pusieron de conspirador y vacador. Estoy abocado en mi trabajo en la Comisión de Fiscalización”, sostuvo el cuestionado extitular de la Contraloría.

Complots, audios y más denuncias

A estas denuncia contra Alarcón se suman los audios presentados por el cantante Richard ‘Swing’, quien alegó presuntos vínculos del congresista para lograr la primera vacancia presidencial contra Vizcarra.

En estos audios se oye a la exsecretaria de Palacio Karem Roca y a su exabogado Fabio Noriega hablar sobre sus relaciones con Alarcón.

“Yo le estoy haciendo el proyecto tipo Fiscalía para dárselo a Edgar Alarcón. Tú tranquila, conversamos todo chévere. Para adelante nada más. Lo que él quiere es sacarte libre del Congreso. En la Fiscalía, yo ya me encargo. Yo sé cómo hacerlo. Yo me he reunido tres veces con él”, le dijo Noriega a Karem Roca.

En otro momento, Roca le pidió “un favor” a su abogado, encargándole que le diga al asistente de Edgar Alarcón (un hombre de apellido Seminario) que ya no llame a “una amiga” que “le dateaba” todo el trabajo de la comisión que ve su caso.

“Yo me he comunicado con él [Edgar Alarcón] a partir de otra persona, por una amiga. Te puedo dar su nombre si quieres. Yo ya no quiero que se comuniquen con ella, para nada”, señaló la extrabajadora de Palacio.

Seminario es sindicado como proveedor ‘fantasma’ de Alarcón en la Contraloría, en relación a la denuncia constitucional por supuesto peculado doloso.

Mientras tanto, Richard Cisneros aseguró (con chats y nuevas grabaciones) que se probarían sus imputaciones de un complot para generar un golpe de Estado, cosa que finalmente sucedió.

