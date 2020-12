Alarcón: informe de caso Richard Swing se verá entre el 18 y 20 de diciembre

El titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Edgar Alarcón, anunció que sustentará ante el Pleno del Congreso el informe de trabajo del caso Richard Swing entre el 18 y 20 de diciembre.

En efecto, el también congresista de Unión por el Perú (UPP) sostuvo que esta presentación se realizará como parte de la investigación que se le sigue al cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, y sus irregulares contratos con el Ministerio de Cultura durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

“ Entre el 18 y el 20 de diciembre sustento el informe ante el pleno del Congreso . De acá a dos semanas como máximo, con los responsables que tengo que hacer, caiga quien caiga, lo voy a decir ese día con las responsabilidades penales y constitucionales”, declaró el último martes durante una entrevista en Willax.

Asimismo, Alarcón contó que la comisión viene revisando los posibles delitos en los que podría haber incurrido Martín Vizcarra sobre los nueve contratos de Richard Cisneros con el Ministerio de Cultura por 175.400 soles, así como sus ocho visitas registradas en Palacio de Gobierno.

“Ese tema (de responsabilidades penales) las estamos revisando en este momento y podría concluir en ello, podría. No evaluamos la intención que le podría malograr (la candidatura al Congreso), simplemente si hay responsabilidades hay que denunciarla”, acotó el también investigado excontralor.

En otro momento, denunció que hay un grupo de “interesados en desestabilizar” a la Comisión de Fiscalización que todavía preside pese a que varios representantes de su bancada se mostraron en desacuerdo con su designación y mantenimiento en el grupo parlamentario.

“He visto programas de televisión que dicen: ‘Alarcón, sus casos, que es corrupto’. Acá no, yo estoy investigado, yo no me corro, yo me presento a la fiscalía, estoy sustentando mi caso, pero acá lo que tengo que informar ante el Congreso y cumplir con mi responsabilidad como congresista lo voy a hacer”, agregó.

Por último, Edgar Alarcón reiteró que no busca conspirar contra la labor de la Mesa Directiva del Congreso a pesar de que presentó dos denuncias penales contra el vicepresidente de la institución, Luis Roel Alva.

Estas acusaciones de Alarcón contra Roel fueron presentadas al Ministerio Público el pasado 26 de noviembre por los presuntos delitos de omisiones de deberes funcionales y supresión, destrucción u ocultamiento de documentos, sin especificar los hechos concretos que sustentarían las mismas.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes hasta tres denuncias contra Alarcón Tejada por cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Además, se le investiga por presuntos actos de corrupción cuando fue contralor general de la República, entre el 2016 y 2017.

