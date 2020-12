Cluber Aliaga pretendió reintegrar a generales retirados

El exministro del Interior, general PNP (r) Cluber Aliaga Lodtmann, intentó reintegrar a la situación de actividad a los 3 tenientes generales y 17 generales de la Policía Nacional, que fueron pasados al retiro por causal de renovación por el mandatario Francisco Sagasti y su exministro del sector, Rubén Vargas.

Fuentes de La República en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional, confirmaron que Aliaga pretendió plantearle a Sagasti ’'una salida legal’' para dejar sin efecto las resoluciones de baja de los tenientes generales y generales de la institución policial, y devolverlos a sus funciones.

Fue Sagasti quien solicitó a la primera ministra Violeta Bermúdez que evaluara a Cluber Aliaga para reemplazar a Rubén Vargas. Durante la entrevista, entre otras preguntas, Bermúdez le pidió su opinión sobre los pases al retiro, a lo que Aliaga manifestó que estaba de acuerdo, con lo que se ganó la confianza de la jefa de gabinete y esta comunicó al presidente Sagasti que era la persona adecuada para el cargo, al que juró el miércoles 2 de diciembre. El Gobierno creyó que Aliaga, como general de la PNP en retiro, ayudaría a superar la crisis derivada de la salida de los 20 generales. Sucedió todo lo contrario.

Dos días después de la juramentación, el viernes 4, Cluber Aliaga se reunió en su despacho del cuarto piso del Mininter, en San Isidro, primero en la mañana con los 3 tenientes generales pasados al retiro: Orlando Velasco Mujica, Jorge Lam Almonte y Herly Rojas Liendo. Y por la tarde, con 7 de los 17 generales dados de baja, liderados por el general PNP (r) José Céspedes Aguirre: Alexis Bahamonde Chumpitaz, Luis Pantoja Calvo, Yohanim Chuquillanqui Ospina, Mario Arata Bustamante, Carlos Guillen Enríquez y Alejandro Oviedo Echevarría.

En ambos encuentros, el entonces ministro del Interior les informó que había convocado a un grupo de abogados de su sector para que elaboren un informe legal para demostrar que Sagasti violentó la ley cuando sacó a los 20 generales por renovación de cuadros. Y que le plantearía la reincorporación al menos de los que no estaban involucrados en las investigaciones por la muerte de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado, ni en las compras y contrataciones policiales ilegales. Lo que estaba haciendo Cluber Aliaga se parecía mucho a la historia del Doctor Jekyll y el Señor Hyde. Una cosa decía al Gobierno, y otra a sus excolegas de la Policía Nacional.

Después de varios intentos, Aliaga respondió a La República y dijo que por el momento no iba a dar ninguna entrevista.

Mientras Aliaga seguía aparentando que respaldaba la jubilación anticipada de los 20 generales de la policía, en completa reserva cumplía con un plan para forzar la reincorporación de los oficiales generales. De hecho, dos días después de sus reuniones con los generales retirados, el domingo 6 de diciembre participó con el presidente Sagasti, la primera ministra Bermúdez y el comandante general de la PNP, teniente general César Cervantes, en la celebración del aniversario de la Policía Nacional. Aparentó que todo estaba viento en popa. No había comentado de sus entrevistas con los generales enfurecidos por sus pases al retiro, a quienes dijo que la decisión del mandatario Francisco Sagasti había sido “a todas luces inconstitucional y arbitraria”.

Citas bajo reserva

De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, así como algunos de los generales retirados que hablaron con la condición de no ser mencionados, en las dos reuniones a las que convocó Cluber Aliaga, en la mañana y en la tarde del viernes 4 de diciembre, el exministro se comprometió a “revisar” los pases al retiro junto con un equipo de abogados del Gabinete de Asesores del Mininter.

“Yo en carne propia he sufrido lo que están pasando. Tenemos que buscarle una salida a esto”, aseguró Aliaga a sus excompañeros, en alusión a que en el 2016 fue pasado al retiro por el entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El viceministro de Basombrío fue en ese momento, Rubén Vargas.

Cluber Aliaga argumentó que el presidente Sagasti había sido inducido al error por parte del exministro Rubén Vargas.

“Al presidente le han hecho firmar resoluciones que no se ajustan al derecho y que son arbitrarias”, explicó.

“Soy un hombre de derecho y como hombre de derecho afirmo que el pase de retiro de los 20 generales está mal. ¡Denme una salida, quiero una salida!”, dijo el ministro a sus invitados.

Las fuentes que estuvieron presentes indicaron que Cluber Aliaga en un inicio sugirió apoyar la reincorporación de los generales, siempre y cuando el comandante general de la institución, el teniente general César Cervantes Cárdenas, se mantuviera en el cargo. Sin embargo, el general PNP (r) José Céspedes Aguirre cuestionó la propuesta, argumentando que no tenía sentido. Por el contrario , Céspedes planteó que la única solución era que Cervantes regresara a su puesto, como agregado policial peruano en España, ya que su nombramiento era un tema simplemente “administrativo”.

Otro de los generales que participaron en el cónclave, y que también solicitó mantenerse en el anonimato, afirmó a La República que el exministro Cluber Aliaga les prometió que los iba a apoyar en su intento de invalidar los pases al retiro.

En efecto, el equipo que estuvo a cargo del jefe de Gabinete de Asesores, el general PNP en retiro Víctor Rucoba Tello, emitió un informe en el que concluía que la baja por renovación de los 20 generales carecía de base legal y que debían ser repuestos, empezando por el ex comandante general de la PNP, teniente general (r) Orlando Velasco Mujica.

Como el propio Aliaga ha declarado a varios medios, intentó entregar el informe a la primera ministra Bermúdez, para que a su vez lo trasladara al jefe del Estado. Aparentemente, Aliaga se impacientó porque Bermúdez no lo atendió. El mismo domingo 6 en la noche después de la ceremonia por el aniversario de la Policía Nacional, apareció en el programa de Canal N ‘Agenda política’, donde criticó los pases al retiro, no obstante que un día antes, el sábado 5, el mandatario Sagasti dijera en Radioprogramas: “El presidente toma una decisión (sobre la baja de los 20 generales de la Policía) y no hay vuelta atrás”.

Aliaga atacó con todo: “No respaldo ninguna de las decisiones de Rubén Vargas. Considero que fue una decisión apresurada, muy rápida, sin elaborar. (...) Esta decisión fue injusta en el sentido de ser repentina. (...) Esto genera una desazón en el policía que ha dado tantos años de su vida al servicio”.

¿Nadie sabía en el gobierno de Sagasti que Cluber Aliaga había sido dado de baja cuando Basombrío era ministro del Interior y Rubén Vargas su viceministro? De haber sido informados, Sagasti se habría ahorrado al menos una crisis.

Intentó grabar a premier Bermúdez

Cluber Aliaga Lodtmann intentó grabar subrepticiamente con su teléfono la última conversación que sostuvo con la primera ministra Violeta Bermúdez, un episodio que gatilló su renuncia al cargo. Aliaga ha dicho a la prensa que no es cierto, que solo intentó hacer una llamada.

En la mañana del lunes, Bermúdez había convocado a Aliaga debido a que el domingo en la noche en una entrevista con Canal N, el exministro cuestionó el pase al retiro de 20 generales

Cuando ya había comenzado la reunión entre Bermúdez y Aliaga, el edecán de la primera ministra se percató de que este había encendido la grabadora de su teléfono celular y que estaba registrando el diálogo sin conocimiento de su contraparte, precisaron fuentes del Ejecutivo.

Es entonces que Bermúdez, sorprendida por la conducta de Cluber Aliaga, decidió dar término al encuentro y le solicitó su carta de renuncia.

