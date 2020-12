Violeta Bermúdez tras salida de Cluber Aliaga: No estamos para perder tiempo

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reconoció que el Gobierno transitorio de Francisco Sagasti se equivocó al designar a Cluber Aliaga como ministro del Interior.

Asimismo, la primera ministra justificó que la salida de Aliaga del Ejecutivo se debe a que no se encontraba en sintonía con los objetivos señalados por Sagasti Hochhäusler.

“Estamos en un gobierno de transición y de emergencia, no podemos admitir cualquier acto que no sume a la idea de unidad y al cumplimiento de objetivos en el corto periodo que tenemos. Optamos por relevarlo en un contexto en que no estamos para perder tiempo ”, comentó Bermúdez en diálogo con TV Perú.

“Si él (Cluber Aliaga) no entendía los objetivos, no debió aceptar el cargo (...) Yo le solicité su renuncia cuando me di cuenta de que el señor no había comprendido cuáles son los objetivos de este gobierno de transición”, continuó la premier.

Un punto destacado por Violeta Bermúdez fueron las declaraciones de Aliaga ante la Comisión de Justicia del Congreso. El ministro saliente aseveró que los jóvenes que participaron en las movilizaciones contra el régimen de Manuel Merino “incitaron a la violencia” y negó que la Policía usó perdigones de metal. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal reportó que Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron a causa de impactos de perdigones de plomo

“Como el público ha podido constatar, el señor Aliaga, luego de juramentar como ministro, empezó a dar opiniones contrarias a las políticas de Estado delineadas por el presidente Sagasti y sustentadas en nuestra presentación ante el Congreso”, acotó la primera ministra.

Asimismo, Bermúdez Valdivia defendió el pase al retiro de 20 generales de la PNP y subrayó que el jefe de Estado “adoptó un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la institución de la Policía Nacional, como el ingreso de gerentes públicos para la gestión administrativa”.

El excandidato del Partido Morado y exoficial mayor del Congreso José Élice reemplazó a Cluber Aliaga como titular del Ministerio del Interior. Ante ello, la premier aseguró que se va a “demostrar que que las medidas que hemos propuesto ayudarán a fortalecer la institución policial”.

