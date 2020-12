Juez pide dinero para postular a cargo en el Poder Judicial

Un audio difundido la tarde del miércoles 2 de diciembre, horas antes de las elecciones a la presidencia de la Corte Suprema y las Cortes Superiores de Justicia, ha provocado un escándalo en el Poder Judicial.

El audio, que data de abril del 2019, fue atribuido al juez superior titular de la Corte de Justicia de Lima Este, Dario Octavio Palacios Dextre, y recuerda el lenguaje procaz, soez, descarado e inmoral de los CNM audios.

Además, Palacios Dextre no es cualquier magistrado. Durante dos periodos, del 2009 al 2013 , ha integrado el Consejo Ejecutivo del PJ, el máximo órgano de gobierno administrativo y económico de este poder del Estado. Representó a los jueces de primera instancia.

El 2015, el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, lo ascendió a juez superior titular y, el 2019, Palacios buscó volver a ser integrante del Consejo Ejecutivo por los jueces superiores. En el audio hablaría con un empresario a quien le pide 20 mil soles y le dice que le retribuirá con contratos en el Estado.

Al final, hablaría del alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, del partido Podemos Perú, en relación con la construcción de un hospital, para lo que le habría conseguido, dice, una reunión con el expresidente Martín Vizcarra.

En febrero del 2019, el alcalde Gonzáles se reunió con diferentes autoridades para construir un hospital. En una de esas reuniones, en la PCM, estuvo acompañado de Gustavo Sierra Ortiz, detenido en junio al recibir un soborno de 19.300 soles.

El audio

Esto es lo que se escucha en el audio: “Yo tengo que ser candidato de mi corte. Me faltan 4 meses, hermano, para hacer esta campaña. En agosto ya debo estar ocupando un alto cargo en el Consejo Ejecutivo a nivel nacional. ¿Tú sabes el poder que tiene? Como ministro de Estado, con mayordomo, con chofer, con carro”.

“(Ustedes) que son mis amigos, tengo que hacer una visita uno por uno, pero no puede ser menos de 20 mil nuevos soles, porque yo en esta campaña necesito medio millón de soles. (...) Así, hermano, hay que ser práctico. Tienes que amarrar. ¿Cómo te voy a pagar en creces a ti? Dándote obras, porque yo voy a viajar por todo el Perú, voy a tener reunión con los presidentes regionales, con los alcaldes”.

“Ese huevón no sabe, yo soy rata, pues, mano, yo soy político; ese huevón qué me va a enseñar a mí de política. Yo estoy en formación, a partir de los 12 años, cuando vino Alan García a dar un discurso a la plaza de armas de Recuay. (...) Provengo de una familia de políticos; mi tío ha sido secretario de Ramiro Prialé y mi otro tío ha sido alto dirigente de Acción Popular (...), todos los de AP son mis amigos, todos los alcaldes son corazón, son mis patas”.

“(Yo) no voy a hacerle la bronca a esa huevona, si yo necesito los votos de esta gente, para que voten por mí, porque voy a postular al Consejo Ejecutivo; ya me ha dado la venía, ya la presidenta (...). Todos esos huevones van a estar a mis pies. ¡¡Todititos!! ¡¡Todos!! Allí todos, hermano, un presidente no vale ni mierda. Allí desde los jueces superiores, para abajo, están bajo tus pies, porque yo voy con todas las prerrogativas”.

“Álex es muy amigo mío, de años yo lo conozco; se hace el huevón, ¿no? Pero, mira, fíjate cómo es mi influencia. A Álex le he demostrado, vamos a construir un hospital F3, en San Juan de Lurigancho, y yo le consigo una reunión con el presidente Vizcarra. ¿Te das cuenta el peso que tengo yo? (...). Es un huevón, mano. Ya, mira, qué ha hecho Álex, por qué no me dice; me hubiera dicho, hermano, quiero que me des un.... Ese es su problema, ese va a terminar mal...”.

Ante dicho audio, la jefa de la OCMA, Mariem de la Rosa Bedriñana, dispuso el inmediato inicio de las investigaciones con el juez, presidente de la Sala Penal Liquidadora de Ate.

Es un hecho muy grave y la OCMA ya está investigando

El contenido del audio evidencia un hecho muy grave que ya se está investigando, señaló la electa presidenta del PJ, Elvia Barrios.

La jefa de la OCMA, Mariem de la Rosa Bedriñana, indicó que “el Juez en cuestión habría exteriorizado un absoluto desprecio por la judicatura nacional, y su postulación al cargo habría sido solo para fines personales, lo cual además daría cuenta de una presunta vileza en el uso de los cargos de gobierno y gestión del PJ”, señaló Bedriñana.

Además, dijo, se proclama político y denigra a la política, pues no se refiere a su vocación de servicio a la sociedad, si no que hace alarde de su “expertis” para acceder al cargo y demostrar su influencia sin estimar los posibles daños a la institucionalidad de dos partidos políticos y la imagen del presidente de la República.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.