Exministro del Interior intentó grabar conversación con premier Violeta Bermúdez

El exministro del Interior, Cluber Aliaga Lodtmann, intentó grabar subrepticiamente con su teléfono la última conversación que sostuvo con la primer ministro Violeta Bermúdez, un episodio que gatilló su renuncia al cargo en el que solo estuvo cinco días.

En la mañana del lunes, Bermúdez había convocado a Aliaga debido a que el domingo en la noche en una entrevista con Canal N, el exministro cuestionó el pase al retiro de 20 generales de la Policía Nacional, un proceso cuya legalidad el presidente Francisco Sagasti sustentó el sábado último.

Cluber Aliaga, un general PNP en retiro que juramentó el 2 de diciembre, confirmó que Bermúdez lo convocó el lunes para que explicara su rechazo a la baja de 20 generales por razones de renovación, pero que no le dio la oportunidad de hacerlo y que por eso presentó su carta de renuncia.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo señalaron que, efectivamente, la primer ministro Bemúdez llamó a Aliaga luego de enterarse que este se había expresado públicamente en contra de la salida de los 20 generales de la PNP.

Bermúdez estaba sorprendida porque ella lo había convocado y entrevistado a pedido del mandatario Sagasti. Incluso durante la conversación Aliaga dijo estar de acuerdo con el retiro de los generales.

Cuando ya había comenzado la reunión entre Bermúdez y Aliaga, el edecán de la primera ministra se percató que éste había encendido la grabadora de su teléfono celular y que estaba registrando el diálogo sin conocimiento de su contraparte, precisaron fuentes del Ejecutivo.

Es entonces que Bermúdez, sorprendida por la conducta de Cluber Aliaga, impropia de un ministro de Estado, de un funcionario público de alto nivel a quien ella había convocado, decidió dar por terminado el encuentro por el acto desleal del general de la policía en retiro y le requirió la presentación de su carta de renuncia, de acuerdo con las fuentes del Ejecutivo.

¿Qué iba a hacer Cluber Aliaga con la grabación?

Cuando ofreció su versión sobre lo sucedido, el exministro Aliaga no mencionó el incidente con la primer ministro Violeta Bermúdez. Solo se refirió a que esta se negó a escuchar las razones de su crítica al pase al retiro de los 20 generales.

“Hemos querido exponer las razones y los argumentos (en contra de los pases al retiro) para que la primera ministra (Bermúdez) canalice hacia al presidente (Sagasti), pero no se ha querido dar trámite y, como es ella la que me convocó, entonces si no va a escuchar mis razones y mis argumentos, doy un paso al costado por razones de principio y porque soy un hombre de derecho y no puedo allanarme a decisiones apresuradas”, explicó Aliaga al canal Willax.

La ministra explicó otras razones. Señaló que más bien fue su despacho la que pidió la dimisión a Aliaga.

“Yo lamento habernos equivocado en la designación del señor (Cluber) Aliaga, pero hemos tratado de rectificar lo más pronto posible, precisamente para no lesionar aún más esta sensación que puede haber al interior de la PNP. El domingo (6 de diciembre) que estuvimos en la ceremonia de aniversario, el presidente (Sagasti) reiteró su compromiso con fortalecer la institución y a eso nos avocamos”, afirmó Bermúdez a TV Perú.

Lo que también motivó la salida de Aliaga fue la exposición que hizo ante la Comisión de Justicia del Congreso, el mismo lunes horas antes de que se confirmara que había sido relevado del cargo. El exministro desplegó una narrativa sobre lo sucedido el 14 de noviembre, según la cual los manifestantes fueron los autores de la violencia, que los policías se limitaron a defenderse y que estos no disparan perdigones de metal durante las operaciones antidisturbios.

Aliaga de esta manera cuestionó el informe del Instituto de Medicina Legal, que reportó que los proyectiles que dieron muerte a los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron perdigones de plomo. Está probado que en la noche del 14 de noviembre, solo dispararon los policías.

Hoy martes en la mañana, en declaraciones a Radioprogramas, el exministro Aliaga respondió que no era cierta la versión que Bermúdez dio sobre su salida del gabinete ministerial.

Este diario se comunicó con Cluber Aliaga y aceptó una entrevista, pero luego dejó de contestar las llamadas para su realización.