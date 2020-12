Bermúdez: “Todos los partidos tienen derecho a participar en las elecciones″

La jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, se refirió a la eventual suspensión del partido Fuerza Popular por dos años y medio. Actualmente, este pedido del Equipo Especial Lava Jato se encuentra en evaluación por juez Víctor Zuñiga.

“Creo que en una democracia se deben dar las mayores posibilidades para que cualquier agrupación política pueda participar en la contienda electoral. No obstante, somos respetuosos de las decisiones que puedan tomar los órganos que no son del Ejecutivo, porque cada uno tiene su autonomía. Pero como principio democrático, nos parece que todos los partidos tienen derecho a participar en las elecciones y es el electorado que finalmente tomará la decisión respecto a quién le confían su voto”, manifestó la primera ministra en entrevista con TV Perú.

En otro momento, Bermúdez señaló que el pedido del expresidente Ollanta Humala, quien sugirió adelantar las elecciones, es inviable.

“Los comicios generales fueron convocados mucho antes de que asumiera la presidencia el señor Sagasti. Esto no es un juego, sino un proceso que tiene sus plazos. Hay que preparar material electoral y la ciudadanía tiene que informarse. Hay procesos que se tienen que cumplir y nosotros como Gobierno de transición tenemos el mandato de garantizar que se realicen en las fechas ya establecidas”, dijo.

La titular de la PCM aclaró que su gestión no estableció el cronograma electoral y reiteró que habrá elecciones libres, transparentes y respetuosas del principio de neutralidad. “Mal haríamos nosotros en alterar todo”, remarcó.

Bermúdez: Si Aliaga no entendía los objetivos, no debió aceptar el cargo

Por otra parte, Violeta Bermúdez se pronunció sobre la dimisión de Cluber Aliaga como ministro del Interior a menos de una semana de haber asumido el cargo.

“ Si él no entendía los objetivos, no debió aceptar el cargo (...) Yo le solicité su renuncia cuando me di cuenta de que el señor no había comprendido cuáles son los objetivos de este gobierno de transición”, expresó.

