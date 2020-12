La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, aseguró que fue una “buena decisión” del presidente Francisco Sagasti aceptar la renuncia del exministro del Interior, Cluber Aliaga, para designar a José Elice en su lugar.

La parlamentaria criticó a Aliaga Lodtmann respecto a su desacuerdo en los cambios de los altos mandos en la Policía, así como también sus declaraciones acerca del accionar de los manifestantes durante las protestas contra Manuel Merino, refiriéndose a que fueron los jóvenes quienes “incitaron la violencia”.

“Es una buena decisión de parte del Ejecutivo cambiar a la persona que no fue la correcta . No puedes poner al frente de un ministerio tan sensible a alguien que no comparte los enfoques de un gobierno que quiere generar políticas acorde a los derechos y sancionar las malas conductas de la Policía Nacional”, dijo Vásquez a Canal N.

La titular del PL señaló que, en los últimos años, los relevos en el Ministerio del Interior han sido abruptos; sin embargo, sostuvo que es entendible que durante la gestión de Sagasti se escoja a una persona inadecuada para el cargo.

“En los últimos gobiernos hemos tenido unos cambios abruptos, sobre todo de ministros del Interior. Eso nos demuestra que somos un país con problemas de gobernabilidad y en representación de carteras tan sensibles como esta. En este caso, hay que entender que la premura del tiempo de un Gobierno que ingresa en una circunstancia de emergencia, se escoja a una persona que no es la correcta” , sentenció.

Cinco días como ministro

Tras su renuncia, Cluber Aliaga se convirtió en el segundo ministro del Interior de más corta duración en los últimos 20 años. El general en situación de retiro juramentó al cargo el pasado 3 de diciembre y renunció cinco días después.

Solo es superado por Gastón Rodríguez, quien fue elegido para el puesto durante el gobierno de facto de Manuel Merino. El exministro duró tres días en el cargo. Por otro lado, Rubén Vargas ocupa el tercer lugar con catorce días.

