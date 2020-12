Cluber Aliaga: He dado un paso al costado por razones de principios

Cluber Aliaga, el saliente ministro del Interior, aseguró que su renuncia obedece a profundas “discrepancias” sobre el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la consiguiente pérdida de confianza por parte de la primera ministra, Violeta Bermúdez.

En diálogo con Willax TV, el general en retiro manifestó que la presidenta del Consejo de Ministros se negó a leer los argumentos legales que preparó en defensa de los oficiales relevados y, por el contrario, pretendía que únicamente “se allane”.

“Tuve la tolerancia, quise negociar lo máximo que se pudo. Pero, al ver una actitud de este tipo y al haber perdido la confianza de la ministra que me designó para el cargo, había que dar un paso al costado por razones de principios. Yo no estoy de acuerdo y ella no quiere dar marcha atrás. Ese es el único detonante”, aseveró.

Asimismo, Cluber Aliaga reveló que en ningún momento previo a ser nombrado por el presidente Francisco Sagasti se le pidió no hacer ninguna objeción al retiro de oficiales orquestado desde el despacho de Rubén Vargas, su antecesor en el cargo.

“Yo me comprometí a ofrecer un servicio de seguridad ciudadana de la mejor manera y tenía la disposición de replicar los logros que tuve a nivel nacional. En ningún momento me comisionaron a que tenía que aceptar una decisión de ese tipo . Por lo tanto, tengo derecho a discrepar y sentir que teníamos que tratar el tema en algún momento”, explicó.

“No se ha querido tratar, entonces simple y llanamente tengo que dar un paso al costado para que el Gobierno siga su curso”, agregó.

En otro momento, Cluber Aliaga consideró que se ha mancillado la dignidad de la institución policial al ejecutarse los pases al retiro sin seguir los procedimientos de ley.

“Todos los ciudadanos peruanos somos iguales. El presidente de la Republica es un ciudadano más al igual que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, todos tenemos el derecho a que se respete nuestra dignidad, que alcanza también a los oficiales de la PNP”, expresó.

“Ninguna decisión es 100% perfecta ni mala, así que no está mal corregir y enmendar. Tomar la decisión correcta, me parece, está por encima de cualquier costo político”, dijo.

