Ministro del Interior considera “injusto” el pase a retiro de generales PNP

Cluber Aliaga, ministro del Interior, indicó que la decisión del extitular de la cartera Rubén Vargas de pasar al retiro a 18 comandantes generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue “injusta”.

“ Fue injusta en el sentido de ser repentina , intempestiva porque a fin de año se dan las renovaciones. No había la necesidad de tomar una decisión tan apresurada que genera una desazón en el policía que ha dado tantos años de su vida al servicio”, manifestó en diálogo con Canal N.

Por ello, insistió en que no está de acuerdo con las disposiciones de su predecesor porque actuó apresuradamente y sin seguir el proceso para estos casos.

“ De mi antecesor [Rubén Vargas], de ninguna manera [respaldo sus decisiones] . Considero que fue una decisión apresurada, muy rápida, sin elaborarla. Hay que tomarse el tiempo y hay que ajustarse a las formalidades”, destacó.

Ministro Aliaga: Pase a retiro fue una noticia desagradable

Aliaga Lodtmann refirió que, por parte de los 18 generales que fueron pasados al retiro, se recibió como una decisión “desagradable”, pese a que para el Ejecutivo fue acertada.

“ La lectura de los oficiales que pasan al retiro es totalmente desagradable , es una noticia que no agrada a ellos ni a sus familias. Sin embargo, la lectura desde el otro lado, del que toma las decisiones, tiene otra lectura (sic)”, sostuvo.

En ese sentido, el ministro del Interior dijo que durante su gestión no consentirá que ocurran casos como este, ya que no quiere que se repita su experiencia anterior. Según comentó, él fue jubilado —durante el periodo de Carlos Basombrío— cuando no le correspondía.

“ Como ministro actual, lo que quiero es asegurarme que lo que hicieron conmigo no se vuelva a cometer en el futuro . Por lo menos, cuando esté yo como ministro, no voy a permitir que se tomen ese tipo de decisiones”, apuntó.

