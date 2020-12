Comisión del TC: bancadas que renunciaron evaluarían su reincorporación

El presidente de la comisión del Congreso que elegirá a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), Rolando Ruíz, manifestó que aquellos integrantes del grupo de trabajo que se retiraron podrían reincorporarse en los próximos días.

“Solamente un miembro de la comisión ha hecho saber oficialmente su retiro. Los demás [retiros] solo han sido por tuit y nada más. Entonces, evaluando toda la situación, he conversado con ellos y me parece que el Pleno está de acuerdo con eso [su reincorporación] . No tenemos ningún problema de seguir adelante, nuestro trabajo es completamente transparente”, señaló en diálogo con La República.

Ruíz comentó que las bancadas de Descentralización Democrática y Nueva Constitución, recientemente formadas, también estarían buscando participar en la comisión especial. Además, precisó que el grupo parlamentario al que pertenece, Acción Popular, respalda su trabajo en la selección de magistrados para el TC.

“ Hay dos bancadas nuevas que están sumándose a la comisión . Incluso, Acción Popular, que en un momento había dado a conocer de que podríamos dejar sin efecto el trabajo de la comisión, también está reconsiderando [su postura]”, agregó.

En esa misma línea, precisó que “es un derecho” de las agrupaciones pertenecer a dicho comité. No obstante, aclaró que la incorporación de estas y otras agrupaciones solo depende de la decisión del Pleno del Parlamento.

“Es un derecho que les asiste. Cada bancada tiene que tener representación en la comisión . De lo contrario, no estaría completa, pero eso dependerá de una sesión extraordinaria del Pleno. En estos momentos hay una serie de problemas de mayor urgencia, el tema de la ley de agricultor, y le estamos dando prioridad a eso [...] Estoy a disposición del Pleno. Si ellos deciden que continuamos, continuamos. Si ellos dicen que ahí quedamos, quedamos”, sostuvo.

Deslizó también que el cronograma del grupo de trabajo parlamentario podría tener variaciones en caso de que se programe una sesión plenaria extraordinaria para reconsiderar la integración de otras bancadas.

¿Por qué bancadas decidieron apartarse de la comisión del TC?

Las bancadas de Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio y Alianza para el Progreso decidieron retirar a sus representantes de la Comisión del TC porque consideraron que debería ser el próximo Congreso el que elija a los nuevos tribunos.

Algunos legisladores que se separaron del grupo manifestaron que su decisión estuvo sustentada en la falta de “legitimidad” del equipo.

Proceso de selección de los candidatos a magistrados del TC

Ruíz Pinedo explicó que, a la fecha, la comisión especial se encuentra en el proceso de tachas y que este lunes 7 de diciembre continuarán sesionado para evaluar los casos.

“Ha pasado el proceso de tachas, en el que,, de los 29, han sido tachados seis . Vamos a evaluar, a partir de mañana, esa situación, para ver qué tipos de tachas son. Se ha ya oficializado a cada uno de los postulantes las tachas que han tenido; entonces ellos hacen sus descargos. En esa etapa estamos”, detalló.

Asimismo, refirió que, luego de este paso, lo que sigue es informar a la Contraloría General de la República para la presentación de la declaración jurada de intereses de los postulantes. En esa instancia, dijo Ruíz, habrá otras bajas.

