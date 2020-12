Francisco Sagasti: Algunos políticos sienten que nuestro gobierno es una amenaza

El presidente Francisco Sagasti consideró que debido a su forma de hacer gobierno, con una política de diálogo, genera cierta inseguridad en algunos políticos, ya que es distinto a lo que se ha presentado desde el Ejecutivo desde antes.

“He dicho ya con toda claridad que algunos sienten que han perdido espacio político, sienten que un Gobierno con las características que le estamos tratando de dar, es una amenaza porque muestra que se puede hacer política de manera diferente ”, señaló en declaraciones a RPP.

Del mismo modo, dijo que “el mal humor de algunos políticos no lo vamos a eliminar nunca”, referido a algunas críticas que ha recibido desde el inicio de su gestión.

“Creen que pueden ganar más con una política de confrontación (…) sin embargo, puedo decir que -incluso algunos que saben que soy totalmente opuesto a sus ideas- han encontrado siempre en mí, en el Congreso, un trato amable, un trato con sentido del humor”, afirmó Sagasti.

En este sentido, sostuvo que no considera a un político que tenga ideas distintas a la de él sea un enemigo, sino que lo ve como un adversario, ya que su lugar en el Parlamento es tan legítimo como la de él y eso se respeta.

“Tiene tanta legitimidad como yo, porque ha sido elegido como yo, no puedo ni debo descalificar. Tengo que escucharlo y, si no llegamos a un acuerdo, decirlo con toda claridad en público. Pero eso no puede crear una animosidad personal, un odio o un resentimiento porque pensamos distinto ”, resaltó el presidente interino.

Sagasti afirma que da trato igualitario a todos en el Parlamento

El jefe de Estado aseveró que desde su llegada al Parlamento, ha tenido un trato igualitario y cordial con todos los miembros del hemiciclo, sin hacer ninguna distinción.

“He tratado de mantener ese tipo de relaciones precisamente para mostrar que el adversario no es mi enemigo mortal, es alguien a quien tengo que persuadir, convencer, y si no resulta, que decidan los votos”, puntualizó Sagasti.

