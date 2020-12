Elvia Barrios, una jueza presidirá el Poder Judicial

Se hizo historia. La Sala Plena de la Corte Suprema eligió a la jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado como presidenta del Poder Judicial , para el periodo de enero 2021 a diciembre 2022.

De esta manera, la jueza Elvia Barrios se convierte en la primera mujer, en la historia peruana, en ocupar el más alto cargo del Poder Judicial. Ganó la elección con 11 votos de los 15 jueces supremos titulares que integran la Sala Plena de la Corte Suprema.

Es un cambio radical. Los jueces supremos se resistían a tener una mujer al frente de la más alta instancia judicial del país y, por tanto, presidenta de toda la institución. La elección recién se definió en los últimos días, pues hasta la semana anterior su contendiente, Héctor Lama More, parecía ganador.

“Las mujeres somos el motor que va a transformar el sistema de administración de justicia. Vamos a demostrar a la ciudadanía este nuevo rostro en la justicia, esta vocación de que tenemos que hacer algo por el país”, expresó Barrios al ser presentada como la presidenta electa.

Ella asumirá el cargo el primer día útil del 2021, esto es, el lunes 4 de enero próximo.

Luego de agradecer a sus colegas por confiar en ella para dirigir la institución, ofreció transparencia, integridad, lucha implacable contra la corrupción dentro y fuera, y reclamó apoyo presupuestal y legislativo.

Anunció que presentará un proyecto legislativo sobre casación para limitar las causas que llegan a la Corte Suprema solo para aquellos casos que fijen jurisprudencia. Igualmente que a nivel nacional se cumpla la ley que obliga a los jueces a informar el resultado de los procesos el mismo día que emiten su voto.

Además, dirigiéndose a los trabajadores judiciales anunció que apoyará sus reclamos por una escala remunerativa justa, pero les pidió que no comiencen el año del bicentenario con una huelga.

“A los jóvenes que salieron a las calles, a reclamar por la actividad de los adultos mayores, les digo que no los vamos a defraudar, ustedes son como esos cantores, como esa canción que dice ‘Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por él, que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta’. Por eso vamos a transformar este Poder Judicial”, afirmó.

Vida de jueza

Elvia Barrios es una magistrada que se inició como meritoria, esto es practicante en el Poder Judicial. Luego, al crearse el Ministerio Público, en 1984 pasa a ser fiscal adjunta en Tarapoto y luego en Ayacucho, en la época del terrorismo.

En 1990, regresa al Poder Judicial, como jueza superior de Ayacucho, donde es víctima de la purga judicial que realizó el fujimorismo en abril de 1992.

Al caer la dictadura, el 2001 regresa como jueza superior en Lima, donde dirigió el sistema especial anticorrupción. Desde el 2011 es jueza titular de la Corte Suprema y dirige la Sala Penal Especial para procesar a altas autoridades públicas.

La suma de sus sentencias y un estilo de vida sencillo y dedicado al derecho hacen de Elvia Barrios una excelente magistrada, que sabrá dar lo mejor de sí.

Mujeres en importantes instituciones públicas

Con la elección de la doctora Elvia Barrios como presidenta del Poder Judicial, vivimos un hito importante en el país con tres mujeres dirigiendo las principales instituciones de justicia.

La titular del Ministerio Público y fiscal de la Nación es la fiscal suprema Zoraida Ávalos y la magistrada Marianella Ledesma se encuentra al frente del Tribunal Constitucional.

A ellas hay que agregar a la congresista Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso; a Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros; Nuria Esparch, ministra de defensa; Socorro Heysen Zegarra, en la Superintendencia de Banca y Seguros, y Carmen Velarde Koechlin, al frente del Reniec.

Reacciones

Nuria Esparch, ministra de Defensa

“Su elección como presidenta del Poder Judicial es una gran noticia para el Perú, que más mujeres asuman responsabilidades en la conducción de nuestro país. ¡Seguimos avanzando!”.

Robledo Gutarra, congresista

“Es motivador que más mujeres participen y ocupen cargos tan importantes en la función pública. Nuevas generaciones tienen que seguir sirviendo al Perú con capacidad y amor”.

