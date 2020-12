De 80 efectivos PNP investigados por corrupción, 13 son generales

La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios investiga a 80 miembros de la Policía Nacional por presuntos actos ilícitos en contrataciones en el marco de la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, de los cuales 13 son generales de la institución, informaron fuentes del Ministerio Público.

Hasta el momento, solamente 5 de los 13 generales de la Policía Nacional implicados en las indagaciones fiscales por presumibles actos ilegales han pasado a la situación de retiro y se encuentran en evaluación para determinar su continuidad o salida de la institución, señalaron fuentes del despacho del nuevo ministro del Interior, general PNP (r) Cluber Aliaga Lodtmann.

Los 13 generales implicados en las investigaciones fiscales están relacionados a las compras de productos de protección, aseo y alimentos en el contexto de la pandemia del Covid-19, por un monto que supera los 33 millones de soles. En la mayoría de casos intervinieron para favorecer a determinados proveedores con los que mantenían vínculos familiares o de amistad, a los que contrataron por montos sobrevalorados a cambio de bienes de dudosa calidad.

Entre los generales que han sido pasados al retiro por su relación con estos casos de presumible corrupción de funcionarios se encuentran el jefe de Administración de la PNP, general Héctor Petit Amésquita; el exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) general José Sotil Toledo; el exjefe de la Región Policial de Lambayeque general Lucas Núñez Córdova; el exjefe de la Región Policial de La Libertad general Julio Díaz Zuloeta; y el exjefe de la Región Policial de Piura general Edwin Manay Guerrero.

Otros generales en actividad han sido reasignados a la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la Policía Nacional, más conocida como “La Congeladora”, mientras se resuelve su situación jurídica. Ellos son el exjefe de la Región Policial Lima general Herbert Ramos Ruíz, y el exjefe del Frente Policial Puno general Adolfo Valverde Arcos.

Y continúan en actividad el jefe de la Región Policial Arequipa, general Víctor Zanabria Angulo; el jefe de la Región Policial Cusco, general Víctor Patiño Zevallos; el jefe de la Región Policial Ayacucho, general Víctor Montoya Mori; el jefe de la Región Policial Loreto, general Carlos Chong Campana; y el jefe de la Región Huánuco, general Carlos Tineo Crispín.

A ellos se suma el exjefe de la Dirección de la Policía Aérea general Alfredo Vildoso Rojas, quien se encuentra en la condición de separado de la institución policial, y sometido a prisión por la compra fraudulenta de material de protección para los efectivos de su unidad.

De acuerdo con las fuentes del Ministerio del Interior, aprovechando la renovación de los puestos de mando de fin de año, se han removido a los generales que siguen cumpliendo funciones, no obstante que el Ministerio Público los ha implicado en las presuntas contrataciones fraudulentas.

Algunos de los generales pasados al retiro por el exministro Rubén Vargas, precisamente, están relacionados con las investigaciones fiscales sobre contrataciones digitadas en beneficio de proveedores que resultaron ser allegados a las autoridades policiales.

El coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, señaló que dentro de las indagaciones se ha detectado la sobrevaloración de los productos, y en otros casos los bienes no corresponden a las especificaciones técnicas, y sin embargo fueron aceptados por los responsables de las adquisiciones.

“Las investigaciones están por buen camino y se han potenciado con ayuda de colaboradores eficaces y pericias. No todos los casos son iguales. Hay algunos que están más avanzados que otros, debido a las pruebas y evidencias. Ya habrá noticias en los próximos días”, dijo a La República el fiscal superior Omar Tello.

Advirtió que, si dentro de las investigaciones los fiscales no consiguen evidencias de sobrevaloración o direccionamiento en la adquisición de los productos, no hay delito y por lo tanto no habrá acusación.

Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior indicaron que la situación de los generales vinculados en presuntos actos de corrupción están en etapa de investigación por la Oficina de Asuntos Internos. En esta instancia administrativa se determina hasta qué punto los generales bajo sospecha se encuentran mezclados en los presuntos actos de corrupción, para determinar su pase a disponibilidad.

El dato

Implicados. La mayoría de los 80 efectivos policiales investigados por las compras ilícitas participó como miembro de los comités de selección y favoreció a las empresas proveedoras según las indicaciones que les dieron.

Con nombre propio. También hay varios casos de empresas favorecidas cuyos propietarios son familiares de los oficiales de la PNP que aprobaron las compras.

