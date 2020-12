Congreso comunicó a Sagasti el otorgamiento de confianza al gabinete ministerial

El Congreso de la República remitió un oficio al presidente de la República, Francisco Sagasti, para comunicar el voto de investidura que le fue otorgado al gabinete ministerial encabezado por Violeta Bermúdez.

El documento presenta la rúbrica de la titular del Legislativo, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), y del segundo vicepresidente, Luis Roel (Acción Popular). “De este modo, se ha dado cumplimiento a lo que dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú ”, indica el escrito.

Oficio emitido a Francisco Sagasti se recibió el jueves 3.

En efecto, el último jueves 3, Violeta Bermúdez expuso ante el Pleno del Parlamento los 5 ejes que abordará el gobierno de transición: 1) elecciones, neutralidad y transferencia ordenada; 2) lucha contra la pandemia; 3) reactivación económica; 4) educación para todos los estudiantes; 5) fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

El debate para brindar el voto de confianza fue más corto de lo habitual, debido a que las bancadas retiraron la lista de oradores para que los ministros pudieran atender los reclamos de los trabajadores agroindustriales. Esto, tras conocerse la muerte de Jorge Muñoz, en Nuevo Chao, La Libertad.

Ante ello, la primera ministra intervino y advirtió que un informe preliminar apunta que el deceso del joven trabajador fue ajeno a las movilizaciones contra la Ley de Promoción Agraria.

“Queremos lamentar el fallecimiento de un peruano en el norte del país. Nos dicen que el evento no estaría relacionado con la protesta. Hemos ordenado la inmediata investigación y participación del Ministerio Público”, comentó.

No obstante, según el padre del manifestante fallecido, Jorge Muñoz perdió la vida producto de un impacto de perdigón disparado por la Policía Nacional. “Yo no he estado. Según la información y el video que me han enseñado, con el proyectil (de perdigón) le han disparado y le ha impactado en su cabeza. Eso es lo que le quita la vida a mi hijo. La Policía ha disparado ”, sostuvo en diálogo con Canal N.

