Chagua sobre Alarcón: Si piden su cambio de Fiscalización, no lo voy a defender

El parlamentario Posemoscrowte Chagua, de la bancada de Unión por el Perú (UPP), indicó que si los grupos parlamentarios solicitan que su colega Edgar Alarcón sea retirado de la Comisión de Fiscalización, él no lo respaldará.

“Hubo un acuerdo [para su salida]. Lamentablemente, no se está respetando. El señor Alarcón está haciendo más tiempo, va a terminar haciendo que todas las bancadas pidan su cambio, y de mi parte, no lo voy a defender y creo que la bancada tampoco” , manifestó a la prensa en exteriores del Parlamento.

Agregó que no estuvo de acuerdo con que el excontralor general de la República asumiera el cargo en cuestión, motivo por el que apoyó que fuera sustituido por otro miembro de la bancada etnocacerista.

“Soy el primero o uno de los primeros, junto con mi otro colega Carlos Chavarría, en pedir, desde el momento en que fue nominado por Antauro Humala, que ese señor no asuma la presidencia de la Comisión de Fiscalización ”, sostuvo.

En esa línea, Chagua Payano manifestó que por los presuntos actos de corrupción que cometió Alarcón en la Contraloría es que tampoco apoyaba que continuara en la comisión. “ No es la persona idónea por los antecedentes que tiene . En ese sentido, mi posición sigue siendo la misma hasta hoy”, subrayó.

Semanas atrás, el vocero alterno de UPP, Roberto Chavarría, informó que Edgar Alarcón se mantendría en la titularidad de la Comisión de Fiscalización hasta el 18 de noviembre, y que en su reemplazo entraría Héctor Maquera. Sin embargo, esto no se cumplió.

El motivo para separar a Alarcón Tejada del grupo de trabajo parlamentario fue por las denuncias en su contra por los presuntos delitos de cohecho pasivo, peculado doloso y enriquecimiento ilícito, cometidos cuando trabajó en la Contraloría. Estas denuncias fueron admitidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Chagua: Vacunas contra COVID-19 modifican el ADN

Este viernes 4 de diciembre, el congresista Chagua Payano, en la sesión del Pleno del Congreso, defendió su postura sobre el retiro del carácter obligatorio de la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, y aseguró que estas generan cambios en el ADN de las personas.

“La disposición complementaria y única de ese texto sustitutorio que le abre las puertas para que se legalice una vacuna que normalmente sería ilegal, porque sería ilegal aplicarle a la población una vacuna insegura, una vacuna que no ha pasado por las bases de seguridad, y ese es la situación en la cual nos encontramos. La vacuna de Pfizer, de Moderna, que quieren comprar, son vacunas que no son seguras y están modificando el ADN de la población . Estas vacunas no pueden ser aprobadas por los funcionarios del Estado”, refirió.

Fue en setiembre pasado que el Ejecutivo firmó un acuerdo con Pfizer y BioNTech para adquirir 9,9 millones de dosis (cada persona recibe 2 dosis), y recientemente se anunció que este mes llegarán las primeras 50.000 en aras de probar el sistema logístico del país antes de la llegada del lote más grande, programado para el primer trimestre de 2021.

