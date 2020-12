El presidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió a Jorge Yener Muñoz Jiménez, manifestante que falleció este jueves 3 en Chao, La Libertad. Los primeros reportes de la prensa local indican que fue por disparo de la policía.

“Investigaremos qué fue lo que sucedió, no queremos que nadie muera por defender derechos laborales ”, declaró en diálogo con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú.

En efecto, desde tempranas horas de este jueves, trabajadores del sector agrícola bloquearon el kilómetro 515 de la Panamericana Norte en La Libertad, a la altura del valle de Chao, demandando mejoras laborales en sus centros de trabajo y la derogación de la Ley de Promoción Agraria.

“Nosotros ganamos 39 soles diarios, no tenemos estabilidad laboral. El día que quiere, la empresa te da descanso temporal y no podemos reclamar debido a la Ley Agraria. Reclamamos un sueldo para todos por igualdad”, indicó uno de los manifestante para La República.

Los manifestantes quemaron ramas de árboles y llantas en la carretera, además bloquearon con piedras la vía. Personal de la Unidad de Servicios Especiales (USE) llegó hasta la provincia de Virú para iniciar el desbloqueo. Durante la movilización también se reportó gran represión policial por parte de las autoridades policiales.

Fue durante el pleno del Congreso, donde se viene discutiendo la investidura al gabinete ministerial encabezado por Violeta Bermúdez, que el legislador Lenin Bazán (Frente Amplio) dio a conocer sobre el fallecimiento de Jorge Muñoz Jiménez, quien participaba en las protestas del norte del país.

Según el padre del manifestante fallecido, el joven perdió la vida producto de un impacto de perdigón disparado por la Policía Nacional. “Yo no he estado. Según la información y el video que me han enseñado, el proyectil (de perdigón) le han disparo y le ha impacto en su cabeza. Eso es lo que le quita la vida a mi hijo. La Policía ha disparado”, sostuvo en diálogo con Canal N. Añadió que su hijo laboraba para la empresa Campo Sol, pero que se encontraba de descanso en estos días.

