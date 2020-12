RMP sobre Sagasti: “Lo van a sacar más o menos rápido. Me encantaría equivocarme”

Para Rosa María Palacios, la gran convulsión social en el sur del país es un reclamo laboral, pero solo en teoría. ¿Por qué?

Del 100% de trabajadores agrícolas a nivel nacional, según explicó, el 96% son informales, por lo que el 4% son formales y poseen todos los beneficios del régimen general.

“La agitación, el caos está en ese 4%. Los que toman las carreteras, los que están agitando son ese 4%. Tomar una carretera con mil personas no es difícil y cualquier partido político lo puede hacer”, indicó.

Asimismo, agregó que el régimen de agroexportación lleva 20 años en el Perú y fue modificado el año pasado para nivelar al trabajador de la industria de agroexportación con el de régimen general.

“¿Es verdad que los trabajadores del campo solo ganan el mínimo? No, no es verdad ¿Por qué están protestando? La protesta es política y no es parte de una agitación laboral (...) Caos provocado por el Congreso, probablemente no le den el voto de confianza a la señora Bermúdez”, manifestó.

Según RMP, estos reclamos pueden ser legítimos, pero se ha esperado el momento oportuno para crear caos y, en consecuencia, sacar a Francisco Sagasti del Ejecutivo e impedir las elecciones del 2021.

Además, advirtió que Podemos Perú, UPP, Acción Popular y Frepap tienen los votos suficientes para censurar a la Mesa Directiva.

“Lo tienen que sacar (a Sagasti) y lo van a sacar más o menos rápido. Me encantaría equivocarme”, señaló.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.