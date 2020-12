Guerra sucia de desestabilizadores alentó renuncia de ministro Rubén Vargas

El ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, sabía que la reforma de la Policía Nacional le pasaría la factura. Pero, probablemente, no tan rápido. En la tarde de ayer martes se hizo pública su carta de renuncia, luego de comprobar que en el Congreso las bancadas de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Unión por el Perú (UPP), que apoyaron al golpista Manuel Merino, le preparaban una emboscada.

Con el argumento de que el pase al retiro de 20 generales de la Policía Nacional –que ejecutó Vargas con aprobación del presidente Francisco Sagasti–, supuestamente había sido un acto inconstitucional, las mencionadas bancadas chantajearon al Ejecutivo diciendo que si se presentaba el ministro del Interior no le darían el voto de confianza.

Paralelamente, en las redes sociales se filtró información falsa que le atribuía parentesco con el cabecilla terrorista Zenón Vargas Cárdenas. Nicolás Lúcar de Exitosa fue uno de los primeros en asegurar que Rubén Vargas Céspedes era hermano de Zenón Vargas, sin presentar evidencias de su afirmación ni haber consultado con el exministro. Cuando se inició la guerra senderista, Rubén Vargas contaba con 9 años de edad.

La mano que mece la cuna

Entre las medidas que tomó Rubén Vargas, se contaba el reclutamiento de funcionarios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para que asuman la administración del presupuesto asignado a la Policía Nacional, en lugar de oficiales de dicha institución. El gobierno de Sagasti adoptó la decisión debido a que más de 15 generales de la PNP están implicados en investigaciones por presuntos actos de corrupción, durante las compras policiales en el marco de la lucha contra el COVID-19.

’'A pesar de la innecesaria confusión generada, no cabe duda de que todas las decisiones tomadas están revestidas de constitucionalidad y respetan escrupulosamente la normativa policial’', señaló Rubén Vargas en su carta de dimisión ante la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez: ’'Somos conscientes de que las medidas implementadas, a pesar de su absoluta legalidad y urgente necesidad, han afectado el ánimo de algunos sectores políticos, poniendo en riesgo el camino trazado. Aun cuando se trata de reacciones propias de medidas de esta naturaleza y alcance, entendemos que afectan el principal objetivo de su gestión para los siguientes meses: garantizar la transición democrática hacia el nuevo gobierno’'.

La versión de la supuesta relación familiar entre el exministro del Interior con el líder terrorista Zenón Vargas Cárdenas surgió de un exagente del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que, sin verificar los datos, difundió la información falsa.

En efecto, el mayor PNP en retiro Marcos Castro Renwick fue quien aseguró que el exministro del Interior era hermano del terrorista Zenón Vargas Cárdenas. Para sustentar sus dichos, presentó las partidas de nacimiento de Rubén Vargas Céspedes y de Zenón Vargas Cárdenas, señalando que ambos tienen como padre a Ysmael Vargas Cárdenas, asegurando que son hermanos por la línea paterna.

Sin embargo, en la partida de nacimiento de Zenón Vargas Cárdenas, su padre declaró como Ismael Vargas, obviando el apellido materno, mientras que en la partida de nacimiento de Rubén Vargas, figura como Ysmael Vargas Cárdenas.

Lo que llama la atención es que dicha información fue revelada por el mayor Marcos Castro, luego de que se prescindiera de sus servicios como director de la Escuela de Inteligencia del Ministerio del Interior, durante la gestión del ministro Rubén Vargas. ¿Si el mayor Castro hubiera permanecido en el cargo habría soltado la información?

Mala información

Este diario contactó con el mayor Marcos Castro y no dudó en asegurar que Rubén Vargas es hermano del senderista Zenón Vargas, conocido como “El Zorro”, un alto dirigente de la cúpula encabezada por Abimael Guzmán.

“Rubén es hermano de Zenón por la línea paterna”, aseguró Marcos Castro.

Al ser consultado sobre cómo podía acreditar dicha vinculación familiar entre Rubén Vargas Céspedes y Zenón Vargas Cárdenas, dijo: “Las partidas muestran que tienen el mismo padre, además las firmas son iguales y solo hay un Ysmael Vargas en Huancaray, quien se comprometió dos veces y tuvo hijos en ambas mujeres”, indicó a La República.

El detalle es que nunca le preguntaron a Rubén Vargas su versión sobre su presunto parentesco con Zenón Vargas. Por su cuenta de Twitter, aclaró el caso: “Mi padre, Ismael Vargas, falleció hace 20 años, a los 85 años. Sufrió mucho pues Sendero Luminoso lo persiguió por haber ejercido cargos públicos”, escribió Rubén Vargas.

’'Mi madre, Gertrudis Céspedes, también sufrió la violencia terrorista porque asesinaron a su hermana Carmen, por ser esposa de una autoridad local. (...) En mi familia somos 8 hermanos, 6 mujeres y 2 hombres. Mi único hermano dedicó los mejores años de su vida a luchar contra Sendero Luminoso. Reitero, no conozco ni sabía de la existencia de Zenón Vargas. A los que sí conozco es a los valerosos policías que hoy dieron un golpe mortal a Sendero Luminoso”, explicó con lujo de detalles. Una información que no había tomado en cuenta el mayor en retiro Marcos Castro.

Sin embargo, la información falsa circuló rápidamente en redes sociales, sin ningún sustento, poniendo en duda la verdadera motivación de la dimisión de Rubén Vargas. Basados en informaciones truchas, fabricadas, fraudulentas, las bancadas que destituyeron a Martín Vizcarra e impusieron a Manuel Merino anunciaron que no le darían el voto de confianza al gabinete de Violeta Bermúdez si no despachaban a su casa a Rubén Vargas.

Al cierre de edición, el exjefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Bacca, cuestionó que se desacreditara a un funcionario público por el hecho de que un familiar fue acusado de terrorista. “Suponiendo que tu hermano es terrorista, eso no te hace terrorista”, señaló Jiménez a la periodista Milagros Leiva.

De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior, el nuevo titular del sector, general PNP (r) Cluber Aliaga Lodtmann, no revisará ni dejará sin efecto el pase al retiro de una veintena de generales de la Policía Nacional.

El gran desafío del nuevo titular del Mininter es la designación de los jefes de las unidades policiales, luego del pase al retiro por renovación de 20 generales de la PNP.

Fuentes relacionadas con la Comandancia General de la Policía Nacional señalaron que el proceso de renovación continuará y que el nuevo ministro, el general Cluber Aliaga, conoce perfectamente la situación del sector. Por lo que prestará especial atención al proceso de ascenso para el grado de General de la Policía Nacional. Lo mejor es asegurar una nueva generación sin mácula.

General en retiro PNP es nuevo ministro

Inmediatamente después de la dimisión de Rubén Vargas, el presidente Francisco Sagasti nombró como nuevo titular del Ministerio del Interior al general PNP Cluber Fernando Aliaga Lodtmann, quien juró ayer mismo.

Cuando ejercía como jefe de la Región Policial Callao, el general Aliaga fue pasado al retiro por el entonces ministro Carlos Basombrío.

Durante su presentación en el Congreso, Rubén Vargas fue vergonzosamente cuestionado por el general EP (r) Daniel Urresti, procesado por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

No les basta con todo lo que han mentido hasta el momento. En el colmo de la guerra sucia, se me pretende vincular con Zenón Vargas Cárdenas, a quien no conozco, ni sabía de su existencia y no tengo idea de quién se trata. (1/7)

Mi padre, Ismael Vargas, falleció hace 20 años, a los 85 años. Sufrió mucho pues Sendero Luminoso lo persiguió por haber ejercido cargos públicos. (2/7)

Mi madre, Gertrudis Céspedes, también sufrió la violencia terrorista porque asesinaron a su hermana Carmen, por ser esposa de una autoridad local. (3/7)

Sendero Luminoso persiguió a mi familia. Para que no nos asesinaran, como muchos otros peruanos, tuvimos que escondernos en iglesias y conventos. (4/7)

Cuando finalmente era imposible seguir resistiendo a la violencia criminal, nos refugiamos en Lima, al igual que tantos otros que llegaron a la capital huyendo de la vileza senderista. (5/7)

En mi familia somos 8 hermanos, 6 mujeres y 2 hombres. Mi único hermano dedicó los mejores años de su vida a luchar contra Sendero Luminoso. (6/7)

Reitero, no conozco ni sabía de la existencia de Zenón Vargas. A los que sí conozco es a los valerosos policías que hoy dieron un golpe mortal a Sendero Luminoso. (7/7)

