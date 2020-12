Francisco Sagasti advierte que intereses particulares presionan a su gobierno

El presidente de la República, Francisco Sagasti, mencionó, en conversación con la prensa extranjera, que enfrenta presión de intereses particulares y políticos para dirigirse a objetivos distintos a los planteados por su gobierno.

Según difundió la agencia AP, el también congresista del Partido Morado agregó que estas acciones buscarían afectar al actual equipo del Poder Ejecutivo, que se instaló hace un poco más de dos semanas tras la renuncia de Manuel Merino al régimen de facto.

“Desestabilizar posiblemente sí, es claro que algunos grupos han perdido poder y espacio con este cambio de gobierno en las últimas dos semanas ”, declaró y reconoció que “una cosa es tener propósitos de diálogo y concertación y otra es cerrar los ojos a los intereses particulares que están presionando en direcciones diferentes o distintas a las que el gobierno desea plantear”.

Francisco Sagasti enfatizó en que “tener planteamientos y objetivos diferentes es legítimo. Lo que no es legítimo es tratar de utilizar mentiras, noticias falsas, rumores, distorsiones y actitudes en diferentes foros, diferentes instancias, que minan una transición ordenada”.

Estas declaraciones las daría en relación a la falsa información que difundió cierto medio de comunicación sobre la vinculación familiar de Rubén Vargas, exministro del Interior, con la organización terrorista Sendero Luminoso. El abogado calificó este accionar como “guerra sucia”.

Sagasti califica de irresponsables a congresistas

Por otro lado, el jefe de Estado comentó que muchas tensiones políticas del país surgen en el Congreso ante propuestas legislativas que son inconstitucionales porque los parlamentarios no tiene iniciativa de gasto fiscal.

“Creando expectativas en la ciudadanía, usando medios de comunicación no convencionales, redes y otros, para crear un clima de expectativas que saben que no se pueden satisfacer. (...) No sé cómo llamar a esas actitudes por parte de algunos partidos políticos y congresistas que ciertamente no son responsables para lograr una transición ordenada hacia el nuevo gobierno”, resaltó.

ONP

El último miércoles, el Pleno del Legislativo aprobó por insistencia la norma que permite la devolución de aportes a la ONP, a pesar de la oposición del presidente y de especialistas que aseguran esta ley afectará a la economía nacional.

“ No somos tan ingenuos... sabemos que hay estos intentos que estamos viendo, trataremos de controlarlos y manejarlos , porque hemos recibido el mandato de mantener una transición ordenada”, indicó Sagasti.

Sagasti sobre vacunas COVID-19

Por otro lado, el presidente manifestó que existe una demanda urgente de vacunación contra la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), por lo que el Perú es parte de la iniciativa Covax Facility, de la Organización Mundial de Salud.

Agregó que las inmunizaciones llegarán a territorio nacional en el tercer y cuarto trimestre de 2021 considerando que más países también esperan la adquisición de estas. “Tenemos algunos meses para continuar las negociaciones y asegurar la provisión de las vacunas y para prepararnos”, culminó Francisco Sagasti.

