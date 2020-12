Elvia Barrios y Lama More buscan la presidencia del Poder Judicial

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, integrada en este momento por 15 jueces supremos titulares, se reunirá al mediodía de este primer jueves de diciembre para elegir a un nuevo presidente del Poder Judicial para el período 2021-2022.

Los candidatos son los jueces supremos Elvia Barrios Alvarado y Héctor Lama More, ambos magistrados de carrera y con amplia experiencia en la judicatura.

Actualmente, Lama More dirige la implementación del expediente judicial electrónico clave para enfrentar el reto que significó las restricciones por la pandemia del COVID-19.

En tanto que Barrios preside la Sala Penal Especial que tiene a su cargo los jueces contra altas autoridades públicas, entre los cuales están los casos contra la red ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

Mientras Lama More fue juez en la Corte de Lima, donde llegó a ser presidente, la doctora Barrios comenzó su carrera en Ayacucho, como fiscal de casos de terrorismo y violación de derechos Humanos.

Héctor Lama

En su plan de trabajo, el doctor Lama More propone tres ejes centrales para los dos próximos años. La modernización de la gestión judicial y de la administración de los recursos humanos.

“Hoy no hay manejo eficiente de los recursos. Las gerencias están dedicadas a gestionar el consumo de los juzgados y tribunales, y lo que se requiere es gestionar las necesidades de los jueces para el cumplimiento de su trabajo”, señala.

Anota que si se realiza una adecuada gestión de los procedimientos judiciales, con un adecuado uso de la tecnología, se disminuirá y combatirá la corrupción estructural en el Poder Judicial.

Lama More recoge la experiencia en la implementación del “Expediente Judicial Electrónico” (EJE), que fue clave para no paralizar el trabajo por la pandemia. Hay 15 cortes que han pedido entrar en este proceso, que en tres meses ha tramitado un millón de escritos, cuando lo usual era que no se llegara a los 200 mil.

Elvia Barrios

La doctora Elvia Barrios, la segunda mujer en ser juez suprema titular en el país, plantea igualmente entrar en una gran transformación digital, aprovechando un préstamo ya aprobado del Banco Mundial.

Luego limitar el ingreso de causas a la Corte Suprema para que sea una instancia que cree jurisprudencia, para lo cual también propone un plan de descarga de las miles de procesos que se acumulan en los tribunales supremos.

Respecto a la transparencia, propone que a nivel nacional los jueces informen el resultado de las votaciones el mismo día que votan. Hoy esto solo se hace en la Corte Suprema.

Entre que se vota y se expide la sentencia puede pasar varios días y algunos aprovechan para cometer actos ilícitos. “Me interesa mucho el tema de la violencia contra la mujer y la familiar que el Poder Judicial debe resolver con urgencia”, subraya.

¿El PJ tendrá a la primera presidenta del Bicentenario?

Héctor Lama es el favorito para la elección, aunque esto nunca se sabe sino hasta alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando dejan su labor jurisdiccional y empiezan a reunirse para votar.

Para esta elección, hasta la semana pasada, el doctor Lama era el favorito y parecía competir solo. Sin embargo, en las últimas horas habría tomando forma una propuesta para elegir a la doctora Elvia Barrios como la primera mujer presidenta del Poder Judicial, de cara al Bicentenario de la independencia.

Hay cuatro mujeres en la Corte Suprema y se necesitan ocho votos para ganar la elección.

