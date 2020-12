Bermúdez: Gobierno hace lo posible para vacunar en el primer trimestre de 2021

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, acudió este jueves 3, junto al gabinete ministerial, al Congreso de la República para exponer la política de gobierno y solicitar el voto de confianza.

Durante su exposición, se refirió las medidas que adoptará le gobierno de transición de Francisco Sagasti contra la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, Bermúdez Valdivia reveló que el Ejecutivo viene “haciendo todo lo posible” para que en el primer trimestre del 2021 se inicie en el Perú un proceso de vacunación contra la SARS-CoV-2.

“Estamos negociando activamente con varios proveedores de vacunas, con el objetivo de obtener vacunas seguras, oportunas y a un costo razonable. Estos procesos de negociación son largos y complejos, involucran a muchos actores, y se realizan bajo condiciones de incertidumbre debido a que los ensayos clínicos de estas vacunas aún no han culminado, las facilidades para su fabricación no están del todo disponibles, y la información se actualiza día a día. No obstante, el gobierno de transición y emergencia está haciendo todo lo posible para iniciar el proceso de vacunación el primer trimestre de 2021″, aseveró.

Por otro lado, la premier puntualizó que se emitirá un decreto supremo con disposiciones expresas sobre la conducta de los servidores públicos durante la campaña y el periodo electoral. “Adoptaremos medidas para que todos nuestros servidores públicos sean conscientes de la importancia del deber de neutralidad, y fortaleceremos la interconexión de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, con el objeto de que los incumplimientos de este deber puedan ser reportados por cualquier persona”, acotó.

Respecto al sector de educación, Violeta Bermúdez remarcó que se implementará de manera gradual el retorno a clases a través de las modalidades presencial, semipresencial y remota, tomando en cuenta el contexto territorial de cada zona. “Trabajaremos en estrecha coordinación con los gobiernos regionales para planificar e implementar esta progresividad”, observó.

Sobre la reactivación económica, declaró que impulsará proyectos de inversión privada en transporte y comunicaciones. “Entre estos proyectos destacan la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el que se espera, a julio de 2021, culminar la construcción de la Torre Control del Aeropuerto”, concluyó.

