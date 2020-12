Rubén Vargas rechaza que su hermano pertenezca a Sendero Luminoso

Rubén Vargas Céspedes, saliente ministro del Interior, rechazó que su hermano haya pertenecido al grupo terrorista Sendero Luminoso, como difundió un medio de comunicación en las últimas horas.

“En el colmo de la guerra sucia, se me pretende vincular con Zenón Vargas Cárdenas , a quien no conozco, ni sabía de su existencia y no tengo idea de quién se trata”, señaló el abogado en sus redes sociales.

Cabe resaltar que Exitosa TV mencionó este miércoles 2 de diciembre que el expresidente de Devida tenía una relación con el excoordinador nacional de los comités regionales de SL, quien estuvo 23 años en prisión.

A través de Twitter, Vargas Céspedes aclaró que su único hermano dedicó gran parte de su vida a luchar contra Sendero Luminoso.

“Reitero, no conozco ni sabía de la existencia de Zenón Vargas. A los que sí conozco son a los valerosos policías que hoy dieron un golpe mortal a SL”, escribió.

Asimismo, contó que su familia fue perseguida por la agrupación terrorista, debido a que su padre ejerció un cargo público cuando se desarrolló el conflicto armado interno en el Perú.

“Para que no nos asesinaran, como muchos otros peruanos, tuvimos que escondernos en iglesias y conventos. Cuando finalmente era imposible seguir resistiendo a la violencia criminal, nos refugiamos en Lima, al igual que tantos otros que llegaron a la capital huyendo de la vileza senderista”, explicó Vargas.

Vargas renuncia como ministro del Interior

Este 2 de diciembre, Rubén Vargas presentó su renuncia al cargo de ministro del Interior tras los cuestionamientos por la designación de César Cervantes como comandante general de la PNP.

En horas de la mañana, efectivos de la Policía Nacional y el Ministerio Público capturaron a 72 presuntos integrantes de Sendero Luminoso en Lima por el delito de terrorismo.

Al frente del megaoperativo denominado Olimpo, cuyas investigaciones comenzaron en 2015, estuvieron la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.

A ellos se le sumó la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial. En la intervención participaron 752 efectivos, con el apoyo de 98 fiscales.

