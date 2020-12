ONP: Pleno del Congreso debatirá este miércoles devolución de aportes

El Pleno del Congreso de la República debatirá el proyecto de ley que permite la devolución de los aportes a los miembros de la ONP , luego de que la Junta de Portavoces insistiera en incluirlo en la sesión de este miércoles.

Las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Descentralización Democrática y Frepap decidieron incluirla, pese a la posición de rechazo del presidente Francisco Sagasti.

El jefe de Estado manifestó que de aprobarse la llevaría al Tribunal Constitucional. “Que quede perfectamente claro nosotros no consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP no es viable, no es conveniente en este momento crítico”, dijo.

¿En qué consiste la propuesta de devolución de la ONP?

La norma permitiría de manera excepcional y por única vez, la devolución de aportes de hasta S/ 4.300 para los afiliados del Decreto Ley 19990 activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones.

Además, ordena que las personas que aportaron a la ONP y que a los 65 años edad o más no han logrado cumplir con los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución total de sus contribuciones.