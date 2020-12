Gobierno español autoriza la venta de dos aviones C-130H al Perú

El gobierno de España autorizó la enajenación de cuatro aviones Lockheed C-130 Hercules del Ejército del Aire Español, que llegarán bajo el concepto del ‘dónde están y tal como están’ (as is and where is) a Perú y Uruguay.

La transacción se concretó por 25 millones de euros para nuestro país y 22 millones para el Uruguay. Las dos ventas incluyen, además de las aeronaves, un paquete de repuestos.

De acuerdo a medios españoles, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) requería las naves para atender la emergencia del nuevo coronavirus (COVID-19) en nuestro territorio, a fin de complementar el trabajo de los dos L-100-20, una variante civil del Hércules.

Las conversaciones para la compra de los dos C-130H iniciaron a solicitud del Ministerio de Defensa del Perú durante el tercer trimestre del año pasado, luego que en el 2018 España declarara como material excedente su flotilla de diez aviones de este tipo que fue incorporada en los años setenta.

Con un ciclo de vida proyectado a terminar este año en el país europeo, los C-130H han sido sometidos a trabajos de actualización para prolongar su vida operativa.

Tanto los aviones de transporte como los helicópteros han demostrado gran utilidad en nuestro país ante situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales. Las lluvias torrenciales del verano del 2017 fueron prueba irrefutable de la carencia de este tipo de transportes.

El Lockheed C-130 Hercules es un avión de transporte táctico medio-pesado propulsado por cuatro motores turbohélice, fabricado en los Estados Unidos desde los años 1950 por la compañía Lockheed. El Hércules es el principal avión de transporte de muchas fuerzas armadas del mundo.