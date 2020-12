Vizcarra: “Uno va dispuesto a absolver, pero te cambian las reglas de juego”

El exjefe de Estado, Martín Vizcarra, se pronunció tras decidir guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización, que hoy iba a interrogarlo por el caso Richard Swing.

El exmandatario, en entrevista con Canal N, contó que se encontraba en la Sala de Embajadores del Parlamento esperando el inicio de la sesión cuando se enteró que esta iba a ser reservada, por disposición de Edgar Alarcón.

“No nos consultaron. Definieron que no se iba a transmitir. Conversé con mi abogado y vimos la injusticia, porque sobre este tema, los congresistas, en innumerables oportunidades, han dado juicios de valor que no se ajustan a la verdad. Y cuando me invitan y tengo la oportunidad de hacer un descargo, es secreto ”, señaló Vizcarra Cornejo.

Asimismo, explicó que pese a no contestar las preguntas de la comisión, se quedó en la sesión, ya que pretendía escuchar a los integrantes de dicho grupo de trabajo.

“ Uno va dispuesto a absolver, pero ellos te cambian las reglas de juego de un momento a otro para que tus respuestas, tus aclaraciones, no la conozca la población. Cuando se acusa, es en público, y que todos se enteren. Pero cuando se tiene que hacer el descargo, sesión reservada y ellos lo definen”, aseveró el expresidente.

Martín Vizcarra a su salida del Congreso. Foto: Marco Cotrina / La República

Vizcarra señala que tres congresistas le faltaron el respeto

En otro momento, Vizcarra contó que al inicio de la sesión, tres parlamentarios empezaron a acusarlo e insultarlo.

“Uno como ciudadano no puede aceptar que, por más autoridad que sea un congresista, termines siendo víctima de estas faltas de respeto”, puntualizó.

Agregó que debido al mal comportamiento de los parlamentarios, decidió retirarse junto a su abogado, Fernando Ugaz. Por último, remarcó que no volverá a asistir a la Comisión de Fiscalización.

“Ya no acudiré. Hemos dejado formalmente una atribución de guardar silencio , más aún cuando el informe (del caso Richard Swing) ya está listo”, subrayó el exjefe de Estado.

