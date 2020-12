Germán Juárez no responde críticas sobre colaboraciones

A falta de argumentos, el fiscal Germán Juárez Atoche entró al insulto, antes que a responder las críticas que se le hacen por su desempeño en la forma en que tramitó la colaboración eficaz contra Martín Vizcarra, en una entrevista que ofreció el domingo a Rosana Cueva, en Panorama.

Atacó a la columnista y periodista Rosa María Palacios por comentar la investigación que publicamos sobre las circunstancias en que los ejecutivos de Obrainsa, ICCGSA y Asesores Técnicos Asociados “decidieran” acogerse a la colaboración.

Y pese a que lo que se le critica es de filtrar información a los medios, le reveló a Panorama que otra empresa del ‘Club de la Construcción’ se acogió a la colaboración eficaz para declarar contra el expresidente Vizcarra, pese a ser una información reservada por ley.

Justamente, lo que se cuestiona es que el Equipo Especial Lava Jato filtró las declaraciones de Obrainsa, ICCGSA y ATA que llevaron a la vacancia de Vizcarra, la llegada al poder del golpista Manuel Merino y las protestas populares que terminaron con dos jóvenes asesinados y otros con graves y permanentes daños físicos.

Juárez intentó culpar al Poder Judicial de las filtraciones a partir de una audiencia que se realizó el 7 de octubre, aunque su propia versión es confusa. “En ese requerimiento se expone todo lo que ha dicho el colaborador para variar la prisión preventiva por arresto domiciliario”, señaló Juárez.

Pero como eso puede ser desmentido por la jueza María de los Ángeles Álvarez, de inmediato volvió a decir que pudo ser el procesado o su abogado.

El punto es que lo que se filtró no fue la transcripción que se incorpora a ese pedido, sino la declaración completa. Por eso dice se “expone”, otra cosa sería decir “se entregó la copia de la declaración completa”.

Sin embargo, no se filtró solo la declaración del gerente de Obrainsa, sino de dos exfuncionarios de ICCGSA y la del gerente de ATA, que no tenían medida restrictiva de libertad y no llegaron al Poder Judicial.

El otro punto que la Fiscalía no aclara es cómo fue posible que dos empresas distintas, que vienen siendo procesadas desde hace casi tres años, decidan en un mismo momento acogerse a la colaboración eficaz y coincidan en la información entregada.

Elard Tejeda de Obrainsa y José Fernando Castillo Dibós de ICCGSA declararon el 2 de octubre, ambos sobre los pagos a Vizcarra, de lo que nunca antes habían hablado. El 13 de octubre, Rafael Granados de ICCGSA también se acoge a la colaboración y el 20 de octubre lo hace el exministro de Agricultura José Hernández.

Un tsunami de declaraciones contra Vizcarra, que nadie explica qué lo causó o quiénes lo causaron, pero que coincidió con el proceso de vacancia.

Además, todas esas declaraciones y mensajes de teléfono fueron oportunamente filtrados a los medios de comunicación, inmediatamente, sin cuidar, en ningún caso, la posibilidad de que se identificara al colaborador.

En la entrevista, el fiscal Germán Juárez se refirió a información que publicó este diario sobre el proceso a la ex primera dama Nadine Heredia. En junio del 2016, La República reveló que Juárez aceptó como colaborador eficaz al ciudadano venezolano Moisés Boyer, un personaje que se ha paseado por diversos países de Latinoamérica relatando historias inverosímiles y falsas.

Boyer le entregó a Juárez una supuesta carta firmada por Hugo Chávez, que este personaje antes había ofrecido a los medios de comunicación, pero sin la rúbrica del expresidente de Venezuela. Entonces, como ahora, Juárez no verificó la información: la aceptó y defendió como real, antes de corroborar la autenticidad de la misma.

Entrevista

Descargos. La República cumplió con requerir a los fiscales del caso Lava Jato sus descargos antes de publicar nuestra investigación periodística. El fiscal coordinador Rafael Vela siempre respondió que no tenía autorización de la Fiscalía de la Nación, que en otros casos nunca ha pedido.

Las puertas de La República están abiertas si quieren decir algo.

Antecedente. En junio del 2016, La República puso en portada la negligencia del fiscal Germán Juárez.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.