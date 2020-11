Vásquez sobre propuesta de devolución de fondos de la ONP: Tiene problemas legales

La presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, se manifestó sobre la propuesta presentada por la bancada de Podemos Perú para la devolución de fondos de la ONP. Explicó que esta tiene varios problemas legales y no quiere que genere expectativas en la ciudadanía .

Vásquez indicó, además, que este tema merece un debate adecuado y responsable, pues señaló que sería “perverso” que la insistencia de esta agrupación parlamentaria se deba a que las elecciones están cerca y quieren ganar votos de esta manera.

“El tema de la ONP hay que abordarlo, y eso pasa por promover la reforma, pero me parece que, tal como está yendo la propuesta, tiene una serie de problemas de constitucionalidad, y mal favor le hacemos a la gente generándole expectativas (...) Tiene varios problemas legales y eso va a devenir en una demanda”, aseveró en diálogo con RPP.

La titular del Parlamento indicó que habría machismo en los constantes reclamos y amedrentamientos que le hacen, pues probablemente esto no pasaría si un varón estuviese en su cargo. Asimismo, aseguró que no van a ceder pese a las presiones y van a actuar de manera responsable.

“ Este tema yo no sé si sería reclamando a un presidente varón de la manera como me reclaman ciertas personas (...) Hay que ser muy firmes diciendo las cosas importantes y urgentes que se tienen que tratar, y de la manera más responsable. Por amenazas, no vamos a ceder que estos procesos se traten de manera irresponsable”, manifestó Vásquez.

Fue amenazada de muerte

Mirtha Vásquez contó que ha estado recibiendo amenazas de muerte y presiones a través de mensajes privados en redes sociales para que ponga en agenda del Pleno la devolución de fondos de la ONP.

“Me empiezan a llegar amenazas vía redes sociales y luego aparecen sintomáticamente carteles donde aparece mi fotografía y me amenazan de muerte. Seguridad del Estado fue quien detectó eso. En las redes sociales, en los mensajes personales, se han dejado varios de estos (amenazas) diciendo que se acaba mi tiempo y una serie de amenazas”, señaló.

