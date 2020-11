Militantes de partidos eligieron a sus candidatos en el sur

Las diferentes tiendas políticas ayer cumplieron con las elecciones internas -las primeras organizadas por la Onpe- para determinar a sus candidatos a presidente, congresistas y parlamentarios andinos para los comicios generales del 11 de abril del 2021. Siete partidos eligieron aspirantes de forma directa, mientras que el resto votó por delegados que el próximo domingo, determinarán las planchas. En las regiones del sur, la asistencia varió según la organización y en algunos casos, partidos se quedaron sin instalar ninguna mesa.

En la región Arequipa, se instalaron 91 mesas de un total de 100. Algunos partidos llevaron solo el 10% de militantes inscritos, en cambio otros, como el Frepap acudieron en buena cantidad. Justamente este partido fue el primero en instalar la primera mesa en la región, a las 6.16 horas en la provincia de Condesuyos.

Los partidos Perú Nación y Renacimiento Unido Nacional no instalaron ninguna mesa. Ambos iban a elegir delegados para definir la plancha. Personal de la Onpe, señaló que en ambos casos, sus delegados no integrarían el colegiado nacional partidario que definirá las fórmulas este domingo. Sin embargo, no afectaría las candidaturas al Congreso por Arequipa, pues serían ratificados por el colegiado.

En el caso de Somos Perú, se presentó un recurso de nulidad por parte del militante Germán Rodríguez. Cuestionó que el precandidato Guido del Carpio haya colocado publicidad con su número asignado, antes de la realización de las elecciones internas.

Sobre las elecciones por delegados, la jefa regional de la Onpe, Brenda López, señaló que hasta mañana los partidos deben informar si sus representantes votarán de manera descentralizada o en Lima.

Reclamos en Puno

Con algunos inconvenientes, en Puno se desarrollaron las elecciones internas. Se instalaron 68 mesas de sufragio en las once provincias de la región de Puno, a excepción de la provincia de Moho y Carabaya, según informó la jefa de la Oficina Regional de la ONPE en Puno, Sili Benavente.

Algunos militantes se quejaron porque no les permitieron el ingreso a los locales de votación, no estaban habilitados. Además, una ciudadana que no quiso identificarse, acudió a votar y cerca a la puerta de la escuela Miguel Grau de Puno, le ofrecieron propaganda electoral de un candidato de Acción Popular.

El ex congresista Alberto Quintanilla, militante de Juntos Por el Perú, cuestionó la organización de este proceso. “Para nuestro partido solo habilitaron una mesa de sufragio en la escuela Glorioso San Carlos de Puno, por ende, los militantes de zonas alejadas tenían que trasladarse a esta ciudad para emitir su voto. Eso genera malestar”, expresó.

Poca asistencia en Cusco

Según la jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, Gabriela Peña, solo se llegó a instalar el 70 % de las mesas de sufragio en la región del Cusco y se registró una escasa afluencia de los militantes. “Se ha observado muy poca concurrencia de parte de los afiliados. Son unas 30 mesas que no se llegaron a instalar, eso no es responsabilidad de la ONPE”.

En la región de Cusco se habilitaron 18 locales de votación y 104 mesas de sufragio, las mismas que tenían plazo hasta el mediodía para habilitarse. En la provincia de Canchis, excepcionalmente, se instalaron todas las mesas.

En el caso del partido Acción Popular, sus afiliados llegaron en caravana hasta el colegio Ciencias, haciendo arengas. La Policía que resguardaba al exterior, los conminó a mantener el orden y el distanciamiento social.

El gobernador regional Jean Paul Benavente, militante de Acción Popular, se refirió a su partido tras las consecuencias de la vacancia. “El partido tendrá que tomar las acciones del caso (con los que estuvieron a favor), no obstante, no por ello se tiene que juzgar a todo un partido por las acciones de determinantes militantes, que espero sean sancionados”.

De otro lado, la precandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, no arribó al Cusco para votar.

Elecciones desarrolladas en pandemia

Los comicios internos ayer se desarrollaron con protocolos sanitarios, para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. Al ingreso del local de votación, se tomó la temperatura a los votantes, también se les desinfectó las manos y calzado. Todos acudieron con mascarillas. En los casos donde se formaron filas, se ordenó el distanciamiento.

La experiencia se volvería a repetir en las elecciones del 11 de abril del 2021, según el escenario de la pandemia.