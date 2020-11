Juez emitirá en “plazo prudente” decisión sobre caso Fuerza Popular

El juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, culminó la audiencia en la que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, sustentó el pedido de la suspensión temporal del partido Fuerza Popular.

Asimismo, en la audiencia de este lunes 30, se escuchó a Christian Salas, exprocurador anticorrupción y actual defensa de la referida agrupación política encabezada por Keiko Fujimori.

En ese sentido, el magistrado anunció que emitirá su decisión “en un plazo prudente” y de acuerdo a la carga de expedientes de su despacho, ya que revisa desde 2019 la acusación contra Rodolfo Orellana y otros como parte de una organización criminal.

“Se declara cerrado el debate y se emitirá decisión judicial en un plazo prudente de acuerdo a la carga que tiene este despacho judicial ”, sostuvo Zúñiga Urday tras escuchar a las partes demandantes.

Además, remarcó que el requerimiento presentado por la Fiscalía fue solicitado el 22 de julio de este año y no pudo ser visto hasta este lunes 30 de noviembre porque primero tuvo que resolverse una recusación contra su despacho. En total hubo diez recusaciones que buscaban apartarlo del caso.

Durante la exposición ante Zúñiga, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que persiste el peligro de que Fuerza Popular pueda cometer el presunto delito de lavado de activos si no se aprueba su pedido para suspender la actividad de dicha agrupación, ya que la cúpula liderada por Keiko Fujimori todavía sigue vigente.

“La cúpula permanece en el partido. Si estuviéramos hablando de una persona jurídica, no una organización política, sino estructurada por el reglamento de sociedades mercantiles, y le solicitaran (al Poder Judicial) que no le impongan esta medida, habría presentado una plana gerencial distinta a la que cometió los actos ilícitos (...) Sin embargo, tenemos a la presidenta del partido, que es aquella que recibió dinero ilícito. Sigue. ¿Cómo le van a dar a usted garantía que no va a haber peligro procesal? ”, expresó.

A su turno, la defensa de Fuerza Popular cuestionó que en más de tres años de investigación, el fiscal debería presentar elementos de convicción suficientes y ya no sospecha fuerte. “No se pueden presumir hechos, lo que se debe hacer es probar. Aquí venimos a afirmar y acreditar con elementos probatorios suficientes, que no los hay en este caso”, aseveró Salas.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.