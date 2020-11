Vizcarra: No necesito de ninguna inmunidad para demostrar mi inocencia

El exjefe de Estado Martín Vizcarra negó que su aspiración de ocupar una curul en el próximo Congreso de la República esté basada en la búsqueda de la inmunidad parlamentaria.

El último viernes, Vizcarra Cornejo anunció que encabezará la lista de candidatos al Legislativo por Somos Perú, agrupación que lanza a la Presidencia al exfujimorista Daniel Salaverry.

“De ninguna manera, en absoluto. Primero, la inmunidad no alcanza a investigaciones referidas a gestiones pasadas , como la de presidente regional de Moquegua. Seguiré afrontando las investigaciones sin escudarme ante nada, sin irme del país, sin refugiarme en una embajada, ni pedir asilo político. No necesito de ninguna inmunidad para demostrar mi inocencia”, expresó en diálogo con ABC de España.

Asimismo, el exmandatario destacó que espera que las pesquisas en su contra se realicen de manera célere “para demostrar la falsedad de las acusaciones”. “Desde que dejé el Gobierno he asistido a cuatro diligencias en la Fiscalía. No solo eso, he entregado mi pasaporte y me he allanado al impedimento de salida del país. Estoy afrontando las investigaciones como corresponde ”, acotó.

Martín Vizcarra puntualizó que de llegar al Parlamento promoverá la reforma de la inmunidad parlamentaria; además, buscaría el cambio de la Constitución. “Apoyo el cambio de la Constitución a través de una reforma para tener una sociedad más justa. La propia constitución, producto de una coyuntura particular, de un régimen dictatorial (de Alberto Fujimori), que tiene aspectos positivos, ha quedado desfasada”, expresó.

“Una de las banderas de nuestra campaña será reformar completamente el concepto de la inmunidad parlamentaria para que no sea usado como impunidad. Será lo primero que aprobaremos en el Congreso si salimos elegidos. No debemos olvidar que mi Gobierno presentó la reforma para cambiar el concepto de inmunidad y el Congreso lo desnaturalizó. Ahora tenemos la oportunidad de hacer esos cambios”, concluyó.

