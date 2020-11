Sagasti: “Una negación del voto de confianza crearía muchos problemas”

Francisco Sagasti, presidente de la República, refirió que tiene esperanza en que el Parlamento otorgue el voto de confianza al gabinete ministerial que encabeza Violeta Bermúdez Valdivia.

“ Confío en la sensatez, generosidad y capacidad de mis antiguos colegas en el Congreso . En el fondo, con diferentes perspectivas, todos tenemos una visión de querer lo mejor para el Perú. Añadir mayor inestabilidad sería malo para todos”, comentó desde Palacio de Gobierno.

En ese sentido, expresó que, en caso de no conseguir el respaldo de los legisladores, el hecho ocasionaría una nueva crisis en el país. “ Una negación del voto de confianza crearía muchos problemas ”, agregó.

El próximo 3 y 4 de diciembre, la presidenta del Consejo de Ministros deberá acudir a la sede del Legislativo para pedir el voto de confianza. Así lo acordó tras una reunión con la titular del Congreso, Mirtha Vásquez.

Sagasti: “A mí no me tiembla la mano”

Por otro lado, ante la consulta de cómo actuaría ante un posible nuevo intento de inestabilidad por parte de las fuerzas políticas del Parlamento, el jefe de Estado indicó que actuaría de inmediato para frenar las acciones.

“ A mí no me tiembla la mano ni cuando escribo, ni cuando acaricio ni cuando golpeo. Así que tengan toda la tranquilidad del caso que cuando de la relación cordial se pasa a una en la cual vemos intento de desestabilización, traiciones directas, ahí tendré la determinación de parar estas cosas en seco”, comentó.

“Ya no soy militante del Partido Morado”

Asimismo, Sagasti Hochhausler reiteró que desde que fue designado como presidente de la República tras la renuncia de Manuel Merino, él optó por deslindarse del Partido Morado, con el que llegó al Congreso.

“Pertenezco al partido, fui uno de los fundadores, pero el día que juramenté en el Congreso, para mí cambió la situación. Y o ya no soy militante del Partido Morado , soy presidente de todos los peruanos y mi enfoque no tiene nada que ver con el Partido Morado”, sostuvo.

El mandatario, si bien renunció también a su precandidatura al Vicepresidencia de dicha agrupación política, no fue aceptada porque no se presentó en los plazos correspondientes ante las entidades electorales. No obstante, desde el PM aseguraron que si la lista de Julio Guzmán sale ganadora en las internas, Sagasti no continuará en la plancha.

