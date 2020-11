El líder del Partido Morado y precandidato presidencial Julio Guzmán, consideró que sus contrincantes desean perjudicar su plancha al exponer una denuncia contra su primera vicepresidenta, Flor Pablo, que es pasada.

”Hay ganas de afectar la candidatura del Partido Morado salga quien salga elegido en las internas . Esto es un refrito que sacan días antes de los comicios para afectar a la señora Flor Pablo, que es una persona intachable”, manifestó Guzmán luego de emitir su voto en los comicios internos de su partido.

El líder moradista explicó que la acusación es de cuando ella era ministra de Educación y que eso ya había sido expuesto cuando se presentó al Congreso en su oportunidad.

“Esta denuncia contra la señora Flor Pablo no es de ahora. Cuando ella era ministra y cuando fue a presentarse al Congreso, se lo señalaron y lo hicieron público, así que esto es un refrito”, insistió Guzmán.

Precisó también que el motivo por el cual se le involucra en la investigación es por no haber hecho un seguimiento de una operación administrativa en el Ministerio de Educación “cuando ella ya ni siquiera estaba”. Añadió que Pablo no había firmado nada respecto a la pesquisa en cuestión.

Esta explicación fue en torno a que la Fiscalía formalizó la acusación penal contra Flor Pablo por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. El documento fiscal acusa a la extitular del Ministerio de Educación de no ejecutar “acción alguna para monitorear la distribución de materiales educativos a nivel nacional”.

Como consecuencia, se estima que el retraso de 187 días en la entrega del material ocasionó un perjuicio de S/ 4 millones al Estado por el tiempo de almacenaje.

Flor Pablo afirma que quieren desacreditarla

A su turno, la candidata a la primera vicepresidencia afirmó que sus competidores desean desacreditarla para poder desplazarla.

“Ya me están condenando, ya me están sacando de juego. Lo que quieren generar es el temor, es desacreditar y decir ‘ahorita esta fórmula; si sale elegida se cae’ y eso no va a ser así”, aseveró.

Enseguida, la exministra de Educación agregó: “Tengo todas las pruebas para demostrar no solamente que estoy de manera equivocada en una lista de 12 personas, sino que además puedo demostrar mi inocencia. Aquí no hay que hacer escenarios que no van a ocurrir porque tengo la información y la verdad de mi lado”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.