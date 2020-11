Vizcarra a Merino: Que responda por muertos que originó su aventura golpista

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció acerca de las declaraciones en su contra del congresista acciopopulista Manuel Merino. Señaló que, en cambio, debería responder por los muertos y heridos en las manifestaciones originadas durante su Gobierno de facto.

Vizcarra expresó esto rechazando lo dicho por Merino de Lama, quien mencionó que se había gestado alguna clase de complot en su contra y que los jóvenes que salieron a marchar habrían sido incentivados por él.

“Ya quisiera alguien tener el poder de movilizar a millones de personas. Si eso fuera así, tremendo honor el que me hace al decir que yo estuve detrás, pero es una falta de respeto con las personas que salieron voluntariamente a defender la democracia”, aclaró el exjefe de Estado a la prensa.

“Yo le diría nada más una cosa al señor Merino: que responda sobre los dos muertos, Inti y Bryan, y sobre los cientos de heridos que originó su aventura golpista”, añadió.

Las declaraciones de Martín Vizcarra se dieron durante su primera participación junto a Daniel Salaverry en una actividad de Somos Perú, con miras a la elecciones de 2021. La presentación se realizó luego de que en la víspera anunciara que iba a ser precandidato al Congreso por esta agrupación.

Martín Vizcarra replantearía la inmunidad parlamentaria

El último viernes, luego de que informara que encabezará la lista congresal de Somos Perú para las elecciones generales 2021, aseveró que uno de los principales objetivos que tendría si llega a ser parlamentario es replantear la inmunidad parlamentaria.

“Para empezar, que no dependa del propio Congreso. ‘Otorongo, no come otorongo’, sabemos eso perfectamente y lo hemos vivido en muchos casos. Eso vamos a evitar. La inmunidad parlamentaria no puede estar en manos del propio Congreso”, declaró en diálogo con RPP.

