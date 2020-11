El 11 septiembre, con Manuel Merino de Lama (AP) en la presidencia del Congreso, se presentó ante el Pleno una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Martín Vizcarra. La iniciativa fue admitida por 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones. Luego, el 18 de setiembre, fue rechazada. 78 congresistas votaron en contra, 32 a favor, 15 abstenciones, y 5 cinco no respondieron. Los votos de Acción Popular fueron 21 en contra y 3 a favor: Jesús Arapa, Franco Salinas y Luis Simeón Hurtado.

Como se ve, más allá de la sospechosa premura de Merino para difundir los audios supuestamente incriminadores de Vizcarra para convertirse él en presidente, parecía que la mayoría de legisladores de AP no se prestaría para un golpe. Pero luego, el 9 de noviembre, un segundo pedido de vacancia, esta vez porque supuestamente Vizcarra había recibido coimas por dos obras en Moquegua (Hospital de Moquegua y Proyecto de irrigación de Loma de Ilo) cuando era gobernador, sí fue aprobado con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Y esta vez Acción Popular tuvo 18 votos a favor, 5 en contra (Manuel Aguilar Zamora, Rolando Campos Villalobos, Leslye Lazo, Luis Roel Alva, Jorge Vásquez Becerra) y una abstención (Hans Troyes Delgado).

¿Qué pasó? ¿Qué cambió?

Presiones y renuncias

Consumada la salida de Vizcarra y al desatarse protestas masivas por la toma de mando de Merino, el legislador de AP Hans Troyes denunció amenazas del vocero Ricardo Burga, brazo derecho de Merino.

“Fue en una reunión de la bancada en la que el coordinador Ricardo Burga dijo que debíamos votar por la vacancia. Y mencionó que si no lo hacíamos, no firmaría (nuestros) proyectos de ley. Que nos iba a desconocer de llegar al poder. Yo tengo 13 proyectos en camino. Lamentablemente, los intereses personales y no los partidarios pesaron más”, afirmó.

Como era obvio, esta versión fue negada por el vocero alterno Otto Guibovich; pero fuentes del partido afirman que ya se aplica la ‘ley del hielo’ a Troyes y otros, como a Luis Roel Alva, que no hicieron cerrada defensa del proceso que llevó a Manuel Merino a un fugaz e ilegítimo gobierno.

Por otro lado, aunque votó por vacar a Vizcarra, Orlando Arapa Roque terminó renunciando aduciendo que el rol de AP en la vacancia le generó rechazo de sus electores, pero también porque varias de sus iniciativas no eran apoyadas por quienes dirigen su grupo parlamentario. Ahora integra la bancada Nueva Constitución.

La alusión de Vizcarra a los 68 parlamentarios que, como él, también están bajo investigación, les dio a varios de ellos la coartada perfecta, aunque no todos podían negar enfáticamente la presión de la cúpula.

Descargos a la carta

La República habló con Rolando Ruiz Pinedo, Carlos Pérez Ochoa y Paul García Oviedo, 3 de los 12 congresistas de AP que están en la lista de investigados.

“Volvería a votar cien veces por el sí, porque si yo estoy bien formado moral y éticamente. En mi vida hubiese podido pensar que un jefe de Estado vaya al Congreso a decir que tiene problemas con la justicia. Yo no los tengo”, sostuvo Ruiz, quien desde el 2009 es investigado por colusión ilegal en la Primera Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de San Martín, Tarapoto.

“Es mentira eso, totalmente falso. Hágalo público y si vuelven a publicar todo eso yo sabré qué hacer”, agregó ofuscado.

Por su parte, Pérez Ochoa dijo que votó por la vacancia por convicción. “Los whatsapp confirmaron lo que el señor presidente negaba, como el caso de Camayo, la amistad con Hernández. Eso motivó mi voto a favor de le vacancia”, indicó.

Sobre sus investigaciones, Pérez afirmó que ninguna está judicializada. “No han llegado a primera instancia. Algunas han sido archivadas y aparecen como si estuviesen en curso”, dijo, y aseguró no haber recibido presiones de su bancada.

García Oviedo, otro legislador de AP con investigaciones, señaló que la vacancia de Vizcarra se acordó en la bancada. “Burga era quien más participaba para que la votación sea en bloque”, detalló, y agregó que la reunión crucial fue convocada por Ricardo Burga la tarde del sábado previo a la vacancia.

García es investigado por hurto en la Sexta Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, pero él lo niega. “Fue un tema que se ha archivado hace unos 4 o 5 años. Voy a enviar un oficio al juzgado para que proceda con la anulación del registro”, advirtió.

Así quedó AP tras la vacancia que promovió. Y ahora que Manuel Merino ya se reincorporó, la cúpula de la bancada se ha esmerado en darle muestras de firme lealtad. La va a necesitar.

Vacancia al segundo intento

10-9-2020: Edgar Alarcón (UPP) interrumpe el pleno para presentar audios que vinculaban a Vizcarra con presuntos actos de corrupción. Manuel Merino los difundió al instante.

11-9-2020: Presentan la primera moción de vacancia firmada por un nutrido grupo de acciopopulistas. Tras su admisión, fue rechazada. 21 congresistas de AP votaron en contra.

9-11-2020: El segundo pedido de vacancia sí fue aprobado con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Esta vez la bancada de la lampa tuvo 18 votos a favor y 5 en contra.

10-11-2020: Vacado Vizcarra, Hans Troyes denunció amenazas de su vocero Ricardo Burga, brazo derecho de Merino, para que todos votaran a favor de que este sea presidente.

Reacciones

Hans Troyes, congresista AP

“Fue en una reunión de la bancada en la que el coordinador Ricardo Burga dijo que debíamos votar por el sí por la vacancia. Y mencionó que si no lo hacíamos, no firmaría (nuestros) proyectos de ley”.

Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca (AP)

“Los 18 congresistas de Acción Popular y Merino que impulsaron la vacancia deben renunciar al partido. Han manchado la lampa y la memoria de Belaunde y Paniagua. Ese gobierno no fue de Acción Popular”.

