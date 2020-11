Martín Vizcarra: Merino ha ofendido a la Generación del Bicentenario

El expresidente Martín Vizcarra manifestó que el congresista Manuel Merino (Acción Popular) ha ofendido a la población joven que salió a marchar en contra del golpe de Estado perpetrado por el Congreso, luego de que el parlamentario dijera que manifestaciones habían sido incentivadas.

“ Qué tal ofensa que realiza el señor Merino contra la Generación del Bicentenario . O sea quien se debe ofender por esa declaración no soy yo, son los jóvenes que salieron a marchar voluntariamente por conciencia, y ahora este señor Merino dice que salieron como títeres de alguna otra persona”, indicó Vizcarra a RPP.

Insistió en no sentirse ofendido por lo manifestado por el expresidente del Congreso, porque sus comentarios en realidad representaban una afrenta contra la población.

“ A mí no me ofende esa declaración, y menos viniendo de quien viene , esa declaración es ofensiva contra todos los peruanos”, sostuvo el expresidente.

Además, dijo estar “totalmente seguro” de que Manuel Merino asumió la Presidencia de la República producto de un golpe parlamentario.

Al ser consultado si sentía que la crisis política que se generó tras su destitución del cargo había sido provocada por las investigaciones en su contra, este lo negó.

“Yo no he principiado la crisis, esto ha sido principiado por unas denuncias sin fundamento, sin ninguna prueba, con filtraciones de información reservada por parte de la Fiscalía, con difusión de esa información, mal utilizada por bancadas del Congreso con intereses particulares”, señaló Vizcarra.

De llegar al Congreso, Martín Vizcarra replanteará inmunidad parlamentaria

Luego de que el expresidente diera a conocer que encabezará la lista congresal de Somos Perú para las elecciones generales 2021, precisó que uno de sus ejes de trabajo será replantear la inmunidad parlamentaria .

“Para empezar, que no dependa del propio Congreso. ‘Otorongo, no come otorongo’, sabemos eso perfectamente y lo hemos vivido en muchos casos. Eso vamos a evitar. La inmunidad parlamentaria no puede estar en manos del propio Congreso“, declaró.

