Ministra Esparch: “Confío en que el Congreso va a hacer lo mejor para el Perú”

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, expresó que confía en que el Congreso va a hacer lo mejor para el país de cara a los ochos meses hasta terminar su gestión. Además, aseguró que cualquier diferencia que tengan se va a resolver con diálogo.

En una entrevista con La República, Esparch mostró la visión que tiene sobre los futuros proyectos del Ejecutivo en conjunto con el Legislativo y también se refirió sobre el rol que de las Fuerzas Armadas en el país.

“Nos faltan ocho meses para llegar a 200 años de vida independiente y es una gran oportunidad para deponer intereses y buscar espacios en común (...). Tenemos objetivos comunes. Después de días difíciles, poco a poco vamos generando espacios de conversación y creo que cualquier diferencia se puede resolver con diálogo. Confío en que el Congreso va a hacer lo mejor para el Perú”, aseveró.

Del mismo modo se mostró a favor de la actitud que adoptó el presidente de la República, Francisco Sagasti, de cara los ocho meses de gestión que quedan por delante al considerar mantener una ronda de entrevistas que incluya a los líderes de partidos políticos con representación en el Congreso.

Al ser consultada sobre qué puede esperar la ciudadanía de este Gobierno de transición, la titular del ministerio de Defensa acotó que van a ejecutar acciones específicas.

“Lo que los peruanos tenemos que esperar de este Gobierno es acción. Le voy a dar las palabras exactas del presidente: Nada de ‘hay que’ o ‘deberíamos’. No. Al contrario, acciones específicas, cuándo y cómo ”, manifestó Esparch.

El papel de las FF. AA.

La ministra Nuria Esparch aclaró cuál es el papel que cumplen las FF. AA., luego de que le preguntaron si el expresidente de facto, Manuel Merino, quiso ponerlas de su lado.

“Lo que creo es que, hoy más que nunca, las Fuerzas Armadas tienen muy claro su rol constitucional y eso lo he comprobado, una vez más, ahora que he vuelto al sector. Como peruana, me enorgullece. Saben cuál es la función que la Constitución les ha otorgado y la cumplen fehacientemente”, indicó para este diario.

