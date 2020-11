El periodista César Hildebrandt criticó las reuniones que viene sosteniendo el presidente de la República, Francisco Sagasti, con los líderes de los partidos políticos de cara al pedido de voto de confianza el próximo 3 y 4 de diciembre.

En efecto, para Hildebrandt, el mandatario “no está tratando con fuerzas políticas”, sino más bien con “con jefes hechizos de partidos fingidos y prontuariados” en referencia a César Acuña y Keiko Fujimori, quienes estuvieron en Palacio de Gobierno el último 24 y 25 de noviembre.

“Añadiríamos que el presidente de la República no está tratando en este caso con fuerzas políticas ni con líderes de esas instituciones, sino con jefes hechizos de partidos fingidos y prontuariados . Acción Popular fue un partido: hoy es una subasta inversa. Alianza para el Progreso jamás fue un partido, sino lo más parecido a la ‘banda del choclito’”, escribió el periodista en su columna semanal en Hildebrandt en sus trece.

Asimismo, aseguró que dichas conversaciones entre Francisco Sagasti, César Acuña y Keiko Fujimori “no conducen a la gobernabilidad, sino al desprestigio del señor presidente y a la caricaturización de la democracia”.

“ ¿Qué se puede esperar de concertar con Keiko Fujimori o César Acuña? El pantano ejerce un atractivo novelesco, pero jugar con el fuego en política es de alto riesgo. La criminología, además, lo ha demostrado: el carácter del sociópata persevera, los impostores no pueden abandonar su esencia”, expresó.

Seguidamente, César Hildebrandt le recordó a Sagasti que la “generación del bicentenario” salió a las calles “para repudiar al Congreso de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, y todos los etcéteras imaginables que hoy pisan Palacio de Gobierno”.

De igual manera, aclaró a Francisco Sagasti que “no se le pide que confronte si ese no es su talante”, sino que “no ensucie su presidencia” con dichos encuentros, pues para el periodista, el jefe de Estado debe presentar su plan de gobierno “a la espera de que el Congreso matón que padecemos lo apruebe sin mayores problemas”.

“No tiene usted que pasar por la humillación de hablar de las dificultades de gobernar con Keiko Fujimori o César Acuña. La calle no va a tolerar una nueva vacancia. La calle está vigilando. No le quite usted argumentos a la indignación. No se embarre”, opinó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.