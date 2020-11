El domingo 29, Acción Popular celebrará sus elecciones internas. Los ánimos aún no se calman en el partido político de la lampa, luego de tensas semanas en que la imagen de la organización fue golpeada producto de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino, quien tuvo un régimen de facto de seis días.

Acción Popular sería, hasta el momento, la única agrupación política donde sus precandidatos presidenciales marcan distancia de la bancada que los representa en el Congreso. Y eso se debe al desempeño de Merino y, según fuentes de este partido, de los voceros Otto Guibovich y Ricardo Burga, quienes aún no hacen un mea culpa de las semanas de crisis política que afrontó el país y donde dos jóvenes perdieron la vida durante manifestaciones contra el régimen acciopopulista.

El precandidato presidencial de AP, Yonhy Lescano, es uno de los primeros que marca distancia de esta facción de la bancada acciopopulista. “Yo creo que han golpeado la imagen del partido y eso es lo que hicieron los congresistas. El partido no tomó ninguna decisión y no fue consultado. Incluso, luego de la primera vacancia frustrada se les dijo que no propongan nada”, manifestó a La República.

Lescano, además, contó que la semana pasada algunos integrantes de la Comisión Política pidieron la renuncia de Merino de Lama al partido. “El ponente de la propuesta fue Luis Enrique Gálvez (también precandidato presidencial). Propuesta era esa y la mayoría apoyaba esa situación. Pero Merino no tienen ningún decisión de rectificación. Hubiera sido un gesto también cambiar a los voceros. Le siguen haciendo daño al partido”, refirió.

Manuel Merino es investigado por la muerte de dos jóvenes en las protestas durante su gobierno de facto.

Enrique Gálvez, precandidato presidencial, comentó a este diario que “va a ser parte del compromiso de cualquier que sea elegido” en los comicios internos de AP como candidato presidencial marcar distancia de la bancada. “El candidato tiene que demostrar que los errores que han cometido los congresistas n o es parte de la línea del partido. La línea que queremos los militantes es distinta”, sostuvo.

Sobre Merino consideró que “si yo estuviera en un problema y arrastro el partido, justamente por amor al partido, me alejaría y presentaría mi renuncia”. “Yo he dicho que eso tiene que hacer y hubo cierta coincidencia con los militantes, se encomendó a unos de los miembros del Comité Político que hable con Manuel Merino”.

Edmundo Del Águila, excongresista y también precandidato a la presidencia dio su punto de vista: “Los militantes no son ajenos a esto. Ha sido una información (el desempeño del partido en la crisis política) que la ciudadanía procesa, pero que no es la correcta. Nos encargaremos de rectificar. Es parte de la democracia y buscaremos la unidad del partido”.

El 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió a favor de la sustracción de la materia en la demanda competencial por la vacancia presidencial. Es decir, Vizcarra Cornejo fue destituido, los magistrados consideraron que ya no había de qué pronunciarse. Tampoco delimitaron en qué circunstancias se puede promover una vacancia apelando a la figura de la incapacidad moral permanente.

Este diario buscó ese día conversar con algunos de los voceros de la bancada de AP. El portavoz titular Otto Guibovich no respondió nuestras llamadas . Mientras que el alterno, Ricardo Burga, se negó a declarar.

“Te soy honesto, no tengo muchas ganas de declarar. Menos sabiendo lo que hicieron perjudicando y mintiendo a un país, a una familia, a un presidente honesto elegido constitucionalmente. Y espero que tengan la decencia de reconocer que son los culpables de las muertes, del debilitamiento de la PNP. Y de otras cosas más”, respondió Burga.

Burga se refería a Merino cuando mencionó “presidente honesto elegido constitucionalmente”. Y dejó entrever que la prensa tuvo la culpa en las muertes de Inti Sotelo y Jack Brian.

Lo cierto es que la Fiscalía ya inició una investigación contra Merino de Lima y su expremier Ántero Flores – Aráoz, pues fueron los que lideraron el gobierno de los seis días, en medio de las protestas y la represión policial.

Un mea culpa en la bancada de la lampa, a estas alturas, sería un gesto de autocrítica. Pero todo indica que eso no sucederá.

