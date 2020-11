Ministerio Público reitera pedido de 25 años de cárcel para Daniel Urresti

El Ministerio Público (MP) decidió reiterar el pedido de 25 años de prisión para el congresista de Podemos Perú Daniel Urresti, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra.

En la audiencia, que no fue pública, se decidió también solicitar que el ahora precandidato presidencial debe pagar S/ 500.000 como reparación civil a favor de los agraviados o sus herederos legales.

La hipótesis fiscal es que el legislador, cuando trabajaba como oficial del Ejército en la base de Castropampa, en Ayacucho, refirió a su superior que Bustíos trabajaba para Sendero Luminoso, por lo que debían exterminarlo.

“Urresti Elera, conocido con el apelativo de ‘Arturo’, proporcionó información al jefe oficial de Huanta, al oficial Victor Lavera Hernández, en el sentido de que el periodista Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista Caretas, era colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso. Con esta información, el mencionado jefe político militar dispuso, a través del acusado Daniel Urresti Elera, que sus subalternos dieran muerte al aludido periodista” , refirió el representante del MP, Luis Pinto.

El parlamentario afronta dicho proceso penal por la presunta comisión de los delitos contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato contra Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce.

Daniel Urresti: “No soy autor inmediato, ni autor directo ni coautor”

En su defensa, Urresti Elera manifestó que no tenía conocimiento de la muerte de Bustíos, pese a que en ese entonces, noviembre de 1988, se desempeñaba como oficial del Ejército peruano, encargado de la sección de inteligencia y contraligencia S2 de la base militar de Castropampa (Ayacucho).

“Yo me declaro inocente. No supe, no sabía ni tenía por qué saber . Lo que solicito es que espero que en esta oportunidad haya seriedad por parte del Ministerio Público. Y si me va a acusar de autor mediato, prescinda de aquellas personas que me sitúan en el sitio lugar disparándole al señor Bustíos, porque o soy mediato o soy autor directo. Yo me declaro inocente de todo. No soy autor mediato, ni autor directo ni coautor [del asesinato]”, indicó durante el juicio oral que inició este jueves 26 de noviembre.

La próxima audiencia contra Daniel Urresti, en la que se pondrán a debate las pruebas en su contra, tendrá lugar el próximo jueves 10 de diciembre desde las 9 de la mañana.

El asesinato de Hugo Bustíos lleva 32 años sin justicia

En abril de 2019, la Corte Suprema anuló la sentencia que había absuelto a Daniel Urresti y ordenó un nuevo juicio oral en su contra por la muerte del periodista Hugo Bustíos.

“Estaremos cumpliendo lo que disponga (el Poder Judicial) para volver a demostrar mi inocencia las veces que lo consideren necesario. Tengan por seguro que no voy a declararme un perseguido político, no voy a victimizarme y acusar al Ministerio Público”, dijo el parlamentario en agosto pasado.

Por su parte, la defensa de la familia Bustíos comentó que esperan alcanzar justicia con este nuevo juicio oral, pero mostró su preocupación por el desarrollo del proceso en plena emergencia sanitaria por la COVID-19.

