Mendoza: Tocará estar vigilantes para que se avance en la reforma de la PNP

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se refirió a las medidas que adoptó el presidente Francisco Sagasti para emprender cambios en la PNP tras la represión policial y muertes en las marchas contra el régimen de Merino.

“Saludo los primeros gestos que ha dado el jefe de Estado. Me preocupa, sin embargo, que una vez más en lugar de tomar decisiones en el acto se recurra a una comisión evaluadora que, lamentablemente, en el pasado reciente no ha traído buenos frutos”, señaló la precandidata presidencial en diálogo con TV Perú.

Mendoza resaltó la necesidad de investigar a los responsables por el abuso policial y las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Dijo que si llega a ganar las elecciones 2021, en su gestión impulsará una verdadera reforma policial.

“Derogaremos las leyes que criminalizan la protesta o la del ‘gatillo fácil’, que elimina la proporcionalidad en el uso de la fuerza. (Pero por ahora) tocará estar vigilantes para que las indagaciones se den ya y se avance en estos cambios”, manifestó.

Mendoza: “Las reglas de juego ya no dan más”

En otro momento, la política peruana reiteró la convocatoria a un referéndum en los próximos comicios para cambiar la Constitución.

“Queda más claro que las actuales reglas de juego ya no dan más por la crisis política , que no empezó con la vacancia, sino desde años atrás. (Por eso) Hemos planteado que este 11 de abril en una segunda urna se consulte al pueblo peruano si quiere o no una nueva Carta Magna”, subrayó Mendoza.

Finalmente, se pronunció sobre las pesquisas que afronta el partido Fuerza Popular y los cuestionamientos a la plancha de Julio Guzmán, ya que Francisco Sagasti la integra pese a ser el nuevo jefe de Estado.

“El Ministerio Público y Poder Judicial deben seguir haciendo su trabajo con rigor, investigando a todos con la misma vara. En su momento caerá quien deba hacerlo. Por otro lado, a estas horas del partido es el pueblo que debe decidir con su voto quién va y quién no. Opino que deben participar todos los jugadores y será en la cancha donde se determinará quién gobernará el país”, puntualizó.

