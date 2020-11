Flor Pablo: Carolina Lizárraga está pretendiendo desprestigiarme

¿Qué le imputa la Fiscalía en esta formalización de acusación en su contra?

La Fiscalía me investiga por negociación incompatible, que suena alarmante y que definitivamente hay una situación que se debe investigar, pero a mí me imputan que yo no hice monitoreo. Es decir, que cuando llegó el contrato, yo no lo derivé, por lo tanto no hice el seguimiento que generó la firma de la adenda.

¿Usted firmó el contrato?

Para nada. Yo fui directora de la Dirección de Educación Primaria, una de las funciones era brindar el material educativo y este era un proceso de transporte para entregar material educación a profesores. Yo no firmo el contrato. El contrato lo pasan a mi dirección el 14 de enero y ese mismo día yo se lo entrego al área administrativa, pero cuando se inicia este proceso lo que ellos (Fiscalía) dicen es “ella nunca envió el contrato al área administrativa, por eso entra en el proceso”. Cosa que es falso.

Otro punto que la sindican es que usted no objetó la modificación del contrato respecto a términos de referencia y las bases integradas.

Es que yo ya no estaba. A mí me tienen que juzgar entre el 14 de enero y el 31 de marzo, que era la fecha en la que era directora. Después lo que hayan hecho yo no tengo ninguna participación. Es por eso que en la formalización de la acusación fiscal lo que a mí se me acusa es la falta de monitoreo. Dicen que yo no derive el contrato con oportunidad, es falso. Yo lo derivé. (...) Hay un informe de agosto, cuando entra la nueva directora donde la propia coordinadora administrativa, Patricia Espichan, dice con detalles todo lo que hizo desde enero para asegurar la distribución. Lamentablemente yo no puedo dar cuenta todo lo que pasó entre abril, mayo junio y julio para que lleguen a hacer todos los cambios y la adenda. Entiendo que tengan que hacer la investigación, pero en mi caso no hay una razón por la cual yo deba estar comprendida en el proceso.

Pero en el requerimiento indican que faltó a su labor al no objetar ese contrato.

Nosotros pedimos una distribución. Los contratos no lo elabora el área usuaria. El contrato lo hace el área de administración. Un director de línea no entra a hacer el contrato. El director de línea dice “yo tengo tanto material, ustedes distribuyan”. El área usuaria no entra en detalles contractuales.

¿No realizó ninguna acción para monitorear la distribución de materiales educativos a nivel nacional?

Fíjese el informe de Patricia Espichan. En agosto del 2014 ella dirige un informe a Cecilia Ramírez donde le informa todo lo que hizo. Es la mayor evidencia. Yo puedo decir sí monitoree, pero no pasó nada. La señora responsable cuenta con detalles porque hubo reuniones semanales (...) Da cuenta todo lo que se hizo con el área administrativa para concretar la implementación de este contrato. Luego qué pasó, por qué se firmó la adenda es algo que tienen que responder los otros funcionarios.

¿Por qué la ejecución del contrato tardó 184 días?

Yo dejé el proceso encaminado. Soy una de las sorprendidas del por qué se demoraron. Ese proceso tenía que haberse ejecutado porque estaba todo ordenado. Luego, no sé si por el cambio de gestión o indicaciones -cosa que determinará la investigación- las cosas se detuvieron y generó la firma de una adenda. Ahí hay un problema que tiene que resolverse. Pero lo que respecta a mí está corroborado que cumplí con mi labor y me fui en marzo. Me había ido porque tenía un bebé y por el ritmo del trabajo yo no podía seguir.

¿Cómo afrontará este proceso de acusación?

Cuando llegue la etapa de la defensa oral, ir personalmente y defenderme (...) algunos piensan que por esto yo no debería ser precandidata a nada y ese es un error. En realidad lo que están pretendiendo es desprestigiarme , señalar a la militancia interna (del Partido Morado) de que no soy una candidata legítima por esta denuncia.

¿Quiénes tendrían esos intereses?

Ahora lo diré con nombre y apellido. Está la señora Carolina Lizárraga que hoy a sacado un comunicado expresando su preocupación por mí precandidatura. Yo quisiera expresar mi preocupación de cómo la señora se ha alejado de los valores del Partido Morado. Yo tengo pocos meses, ella es fundadora de este partido que ofrece a los jóvenes, a la ciudadanía y al país que hace política decente. Y eso qué quiere decir. Que si yo voy a un proceso de democracia interna, mi adversario no es, pues, alguien a quien deba enterrar y manchar, mentir y falsear. Lamentablemente está haciendo viejas prácticas de la vida política que seguramente le habrán aconsejado y que hacen que se aleje del partido.

Jamás voy a entrar a ver qué procesos tiene, cuál es su vida personal, cuáles son las obras que hizo o no hizo. No vienen en un partido que queremos hacer las cosas diferente. A mí me apena que ella esté teniendo este desempeño que está en contra de las buenas formas.

Lo que quiere es desacreditarme, desacreditarnos y esa es una forma que rechazamos en el Partido Morado (...) la señora Lizárraga está demostrando todo lo contrario y lo vamos a ver en las urnas. Ella es la que está al ataque, usando viejas prácticas. Lamento que presenciemos este tipo de situaciones, pero no es de mi parte.

Carolina Lizárraga a denunciado trato desigual en las internas del Partido Morado.

Todos tenemos la mismas condiciones para exponer nuestros propuestas. Que haga eso la señora Lizárraga. Que hable con la militancia, que viaje. Acá no hay favoritismo. En el proceso electoral sale lo mejor y lo peor de las personas y hay que ser muy maduros políticamente para poder afrontar las elecciones.

¿Acudirá al Tribunal de Ética del Partido Morado?

Ahora no hay, pero estoy solicitando que pasada las elecciones internas esto se tiene que resolver. Estas expresiones de Lizárraga es de un grupo muy pequeño, no de la militancia.

¿Cuenta con el respaldo de Julio Guzmán?

Claro que sí. Además, cuento con el respaldo de toda nuestra lista número 3. Los precandidatos de nuestra fórmula presidencial, al Congreso y al Parlamento Andino. Yo no renunciaré a mi precandidatura. Esta mentira que generan varios para bajarme la moral y hacerme amilanarme, mas bien me dan razón para seguir en política porque tenemos que hacer una política diferente.

