RMP sobre Rafael Vela: “Ojalá se llene de valor y lleve a La República al PJ a un juicio de difamación”

Para Rosa María Palacios, las explicaciones de Rafael Vela a dos medios de comunicación han sido bastante enredadas y poco aclaratorias.

La conductora de RTV recordó que, según el informe de César Romero para La República, el fiscal Germán Juárez Atoche persuadió a Elard Tejeda, propietario de Obrainsa, para que dé un testimonio en contra de un presidente a cambio de anular su prisión preventiva.

“Es un delito y se llama obstrucción a la justicia. Está en el artículo 409 inciso A del Código Penal”, resaltó.

La abogada explicó que este no es el único problema que enfrenta el Equipo Especial Lava Jato, pues indicó que ha existido una filtración de testimonios para crear el panorama que impulsó la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

En este sentido, RMP resaltó que el viernes 2 de octubre Tejeda se presentó como aspirante a colaborador eficaz y dio su declaración, la cual es totalmente reservada, es decir, solo tenían conocimiento la defensa del investigado y el fiscal Juárez Atoche.

Asimismo, agregó que el domingo 11 de octubre un diario local tenía la primicia casi textual y fue rebotada por otros medios de comunicación y el 16 de octubre recién se abrió un expediente contra Vizcarra Cornejo.

“Hay filtración. Los testigos declaran los viernes para que se publique domingo, hay coordinación entre los testigos (…) La excusa estaba perfectamente armada”, manifestó.

Por otro lado, cuestionó el por qué Vela pide a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que intervenga en este caso, pues lo correcto, según RMP, sería poner una demanda de difamación contra La República ante el Poder Judicial.

“¿Por qué no va a un juicio de difamación? ¿Por qué no va al Poder Judicial? (…) Ojalá el señor Vela se llene de valor y lleve a La República al Poder Judicial a un juicio de difamación. Si es que cree que puede pasar por un juicio de difamación y no teme que La República y el periodista César Romero sean absueltos”, comentó.

