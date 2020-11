Gino Costa: Renovación de alto mando PNP es perfectamente válida y legítima

El congresista Gino Costa del Partido Morado mostró su respaldo a la decisión del presidente Francisco Sagasti de asignar al general PNP César Cervantes como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, apoyó el retiro automático de tres tenientes generales y 15 generales de la Policía, ya que, de acuerdo al parlamentario, se necesita “una renovación total” de la institución ante las muertes de dos jóvenes y las detenciones de otros tras las manifestaciones por el golpe de Estado.

“ Lo primero es reconocer que esto es perfectamente válido y legítimo. Está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Policía de cómo se puede sustituir extraordinariamente el mando de la institución y que ocurre cuando pasa algo como en este caso, que se selecciona a un general que es el número 15 del escalafón. Debemos reconocer eso”, declaró este miércoles 25 de noviembre a RPP.

Seguidamente, aclaró que esta renovación en el alto mando de la PNP “no significa una sanción”, sino que se debe a que se presentaron “circunstancias extraordinarias” que llevaron a realizar “un cambio de esta naturaleza”, debido a los problemas de orden público y también por “los antecedentes inmediatos de la pandemia”.

“ Lo que se tiene que garantizar en este momento es que los hechos no se vuelvan a repetir y que sean investigados para establecer las responsabilidades porque esos no son hechos usuales. La Policía no es una enemiga de la democracia y los jóvenes manifestantes del país. Es una garantía de la democracia una herramienta fundamental”, expresó.

De igual manera, reiteró que la decisión de Sagasti de nombrar a César Cervantes como nuevo comandante general se encuentra respaldada en la carta magna, así como en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Además, precisó que el artículo 8 de esta norma permite escoger al teniente general y se pasa al retiro a los más antiguos, pero que en “circunstancias normales” se hubiera escogido a los tres primeros del escalafón. No obstante, según Costa, este no fue el caso.

“Se ha cuestionado las formas, pero yo digo que esa medida es legal. No es normal. Hubiera sido preferible que no se incurra en una medida de este tipo, pero no estamos en circunstancias normales, estamos en una situación extraordinaria donde había que garantizar que estos hechos no se repitan y en el mando que había eso no se podía garantizar”, acotó.

