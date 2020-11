Luego de la reunión con el presidente Francisco Sagasti, la presidenta del partido político Somos Perú, Patricia Li Sotelo fue abordada por la prensa respecto a la posible postulación al Congreso del expresidente Martín Vizcarra con esta organización.

Li Sotelo respondió que una eventual candidatura de Vizcarra sería “un gran aporte”. “El presidente Martín Vizcarra es un peruano que ha trabajado por el Perú. Él tiene todo el derecho de ver si es inocente o culpable. Tiene presunción de inocencia. Aporta al partido, tiene experiencia”, declaró.

El vocero de Somos Perú José Jeri se pronunció en esa línea: “Yo vería con buenos ojos que Martín Vizcarra pueda participar en la lista de Somos Perú, él tiene la presunción de inocencia y no creo que esté buscando ampararse en la inmunidad parlamentaria”.

Jeri recordó que el exmandatario fue uno de los impulsores de la eliminación de la inmunidad. “En el Congreso esta está pendiente de debatirse. Entonces, no creo que él busque protegerse con ello”, sostuvo.

El dirigente refirió que existe una buena relación entre el precandidato presidencial de SP Daniel Salaverry y Vizcarra Cornejo. “Lo estarían proponiendo (como candidato). Pero es el partido el que decide. Si Daniel lo propone a él, es el Comité Político (el que decide)”, sostuvo.

Al cierre de esta nota Salaverry no respondió nuestras llamadas y mensajes.

Cabe recordar que siete congresistas de Somos Perú votaron a favor de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Solo el exvocero Luis Raymundo Dioses y la actual tercera vicepresidenta del Congreso Matilde Fernández votaron en contra.

Incluso, el congresista Jorge Pérez, precandidato a la plancha presidencial de Salaverry votó a favor de vacar a Vizcarra Cornejo.

Sin embargo, fuentes de esta agrupación respondieron que el interés por invitar al exgobernador de Moquegua a integrar la lista al Congreso se debe a que consideran que con Salaverry aún existe dudas si el partido podrá superar o no la valla electoral.

“Sería una gran ayuda para las elecciones ya que Vizcarra los ayudaría a tener una buena bancada”, consideró la misma fuente.

El último domingo, en una entrevista con Punto Final, el expresidente adelantó que esta semana definirá su postulación.

“Esta vacancia que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación, porque vemos que, definitivamente, hay temas que no podemos mantenernos al margen. Estoy evaluando la mejor decisión al respecto”, expresó.

Vizcarra es investigado por presuntos sobornos de parte de las empresas Obrainsa e ICCGSA cuando era gobernador regional de Moquegua.