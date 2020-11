Vega: “No es momento para hablar de un cambio en la Constitución”

El ministro de Justicia, Eduardo Vega, consideró que aún es prematuro hablar sobre cambios en la Constitución Política. En ese sentido, se mostró en la misma posición que el presidente Francisco Sagasti, quien señaló que este tema no es una prioridad de su Gobierno.

“Rescato la idea del jefe de Estado respecto a que no es el momento para hablar de una reforma en un Gobierno que tiene por delante pocos meses y tareas concretas e importantes para el país. Pero eso no significa dejar de abrir un espacio para sentar las bases de lo que podría ser más adelante un debate”, señaló el titular del Minjus en diálogo con RPP.

Por otra parte, Vega Luna resaltó que la actual carta magna tiene ciertos aspectos que deberían ser rescatados si en una próxima gestión se emprenden cambios.

“Los grandes expertos en la materia dicen que las constituciones no están escritas en piedra, sino que están hechas para su momento y deben ser evaluadas en sus aportes y las necesidades que pueden cambiar. Nuestra Constitución tiene una parte de derechos fundamentales muy importante y eso tendrá que rescatarse para luego ver el modelo económico”, explicó.

Asimismo, recordó que en el Gobierno transitorio de Valentín Paniagua se estableció una comisión de debates para la reforma de la Constitución. Vega dijo que buscarán recoger esta experiencia y a partir de ello diseñar una propuesta para las autoridades, el Congreso y la sociedad civil. No obstante, reiteró su postura respecto a que por ahora no puede convocarse a una asamblea constituyente.

“Este no es un momento para conversar de un cambio de Constitución tal como se ha ido planteando. Se requiere primero madurez, tranquilidad para hacerlo y luego documentos que puedan plantear de manera muy objetiva por dónde tendrían que ir algunas reformas”, puntualizó.

Sobre definir la vacancia por incapacidad moral

En entrevista con La República, el ministro de Justicia consideró que el Tribunal Constitucional debió interpretar la vacancia por incapacidad moral permanente y añadió que desde su sector promoverán estudios que ayuden a aclararlo.

“La salida de sustracción de la materia no me parece una solución adecuada a esta situación. Estamos viendo si corresponde presentar una nueva demanda, pero en este momento no hay un caso. Entonces, no sería lógica hacerlo”, expresó Vega.

