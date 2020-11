Gobernador de Arequipa solicita una reunión a Francisco Sagasti

Durante su discurso en una ceremonia en Aplao, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se dirigió al presidente de la República, Francisco Sagasti, a quien criticó por no responder a su pedido de reunión y lo comparó con el exmandatario Martín Vizcarra.

“Señor Sagasti, usted es sagaz, presidente, recíbame en Palacio de Gobierno. El expresidente Vizcarra jamás me ha cerrado las puertas de palacio y usted no me quiere atender”, manifestó.

Cáceres Llica pidió que en la cita participen los titulares de las carteras ministeriales de Economía, Agricultura y Salud para darles a conocer la cartera de proyectos de la región.

En primer lugar, dijo que buscará el respaldo de Sagasti para reactivar el proyecto Majes Siguas II. Además, solicitará la construcción del hospital Goyeneche y de la carretera Arequipa-La Joya.

“Señor presidente, recíbame por favor, usted ha sido elegido por el Congreso para atender las necesidades del pueblo y Arequipa no se puede detener. Lamentablemente lo han sacado al señor Vizcarra, mientras que se entreguen los proyectos nos demoramos”, refirió.