Eduardo Vega “Impulsaremos debates para ver hasta dónde se puede delimitar la incapacidad moral”

Ocho meses de gestión no es mucho tiempo. ¿Cuál será la prioridad en Justicia?

La prioridad de este sector sigue las líneas trazadas por el presidente de la República. La gran tarea que tenemos es recuperar la confianza ciudadana. El gran mensaje que nos dejan las manifestaciones de los jóvenes es que no están dispuestos a tolerar más que la democracia sea afectada y que la corrupción continúe en el país.

Si no escuchamos esa demanda que nos han planteado en estas marchas masivas y que han causado también dolor y muerte en muchas familias, no habremos aprendido la lección. El presidente ha señalado que primero están la pandemia, garantizar elecciones neutrales y la reactivación económica.

Pero en nuestro caso también hay tareas fundamentales que señaló el presidente. En primer lugar, está la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento a todas las instituciones que tienen que ver con esta tarea. Habló de la Procuraduría, de las fiscalías, tanto las especiales como las anticorrupción, y de la Contraloría. Tenemos que dar una señal muy clara de que estas instituciones trabajan con autonomía.

Usted se reunió con el procurador Soria. ¿Tendrán autonomía?

Mi primera reunión al llegar al Ministerio de Justicia ha sido reunirme con el procurador general, el señor Daniel Soria, y expresarle el respeto a la autonomía de la Procuraduría, y eso tiene que traducirse en recursos para que puedan, efectivamente, ejercer su labor.

Yo he recibido hace pocos días el sector, así que estamos trabajando sobre su demanda de recursos para que pueda realizar su tarea. El mensaje es muy claro: este Gobierno garantiza la autonomía en la función de los procuradores del Estado.

Hace poco renunció el procurador anticorrupción Amado Enco, ¿cómo la fortalecerán?

Se me ha informado, a través del procurador general, que están llevando adelante un proceso de selección por méritos de quien reemplazaría al doctor Enco, a través de un concurso público, como en su caso. Lo que me toca es respetar los procesos de selección de los nuevos procuradores, en el caso de Anticorrupción y eventualmente de otras procuradurías que requieren una designación.

Usted lideró la Comisión de Integridad y formó parte de la Comisión de Reforma Política y Judicial. ¿Qué temas pendientes podría mejorar?

A nivel normativo se avanzó bastante. Se creó el Consejo Nacional para la Reforma de la Justicia, que integraban todos los sectores involucrados. Esa instancia está y mi primera tarea será reimpulsarla, y ver cómo se están implementando las leyes que se dictaron, y entre las más importantes está la creación de la Junta Nacional de Justicia, después del referéndum.

Allí hay un trabajo que hay que respaldar, pero hay otras normas como el sistema no contencioso para ver los casos de la ONP. Hay una tarea pendiente. He recibido los informes que me han hecho llegar los equipos de trabajo, y lo que queremos ahora, en coordinación con los órganos del sistema de justicia, es poder llevar al Congreso un conjunto de reformas que están avanzadas, pero requieren de un consenso previo, entre ellas el modelo de Academia de la Magistratura que queremos en el país, o qué hacemos con los jueces supernumerarios.

¿Confía en el Congreso? Aprobaron un régimen especial para ellos en el caso de la declaración jurada de intereses.

A mí me tocó proponer esta medida que se hace en otros países. Es una sugerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es una norma que fortalece los procesos de transparencia en América Latina.

Creo que en general las declaraciones juradas de intereses deberían tener un solo régimen para todos los funcionarios públicos, desde los más altos como presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales, en fin, todos los altos funcionarios deberíamos tener un solo régimen. Lo que se trata es que toda esa información pueda estar a disposición de la ciudadanía para que tengan las herramientas para fiscalizar a sus autoridades.

Como asesor jurídico del presidente, ¿le recomendará presentar un nuevo recurso ante el TC sobre la vacancia por incapacidad moral?

El Ejecutivo se ha pronunciado frente a la decisión por mayoría del Tribunal Constitucional en el sentido de que se ha perdido una oportunidad. Es una tarea que, en ese rol pacificador y de encontrar soluciones democráticas a los problemas que se presentan en la institucionalidad, le correspondía al TC.

Se pretende decir que es una defensa del expresidente Vizcarra, y no es así, sino que es la defensa de la institucionalidad del país. La salida de sustracción de la materia no me parece una solución adecuada a esta situación.

Estamos viendo si corresponde presentar una nueva demanda, pero en este momento no hay un caso, entonces, no sería lógica hacerlo. Para garantizar el equilibrio de poderes, que es la base del sistema democrático, es importante no dejar pasar esta idea de cómo se delimita el criterio de permanente incapacidad moral. Desde el sector Justicia impulsaremos debates, estudios, que puedan ayudar a ver dónde se requiere algún nivel de reformas de la Constitución.

¿Uno de esos cambios podría ser la vacancia por incapacidad moral permanente?

Sin duda. Hay que delimitarlo para fortalecer el sistema democrático. Una vía, era el Tribunal Constitucional, otra es armar mesas de estudio para ver hasta dónde se puede delimitar esta figura.

¿Van a dar más impulso a las extradiciones de Alejandro Toledo y César Hinostroza?

He recibido los primeros informes, y vamos a acelerar lo que esté en nuestro alcance. Esta es una tarea central también de mi gestión.

