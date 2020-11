Acuña: “Los congresistas de APP darán el voto de confianza”

César Acuña acudió este martes 24 de noviembre a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Francisco Sagasti.

A su salida, el líder de Alianza para el Progreso se pronunció sobre la posición de su bancada en el Parlamento respecto al otorgamiento del voto de confianza al gabinete Bermúdez, que se realizará el 3 y 4 de diciembre.

“Estoy convencido de que los congresistas de APP van a apoyar cualquier iniciativa que sea a favor del país. Lo primero que van a hacer es dar el voto de confianza porque sería irresponsable que no estén a favor de ello”, señaló el dueño de la Universidad César Vallejo a la prensa.

En ese sentido, Acuña reiteró que APP apoyará a la gestión de Sagasti, ya que el Perú necesita estabilidad política, social y económica. “Somos un partido responsable y hoy más que nunca hay que darle la confianza a este Gobierno”, dijo.

César Acuña y César Combina se reunieron con Sagasti este martes. Foto: Aldair Mejía / La República

Acuña: Por delante de APP está el país

En otro momento, el empresario no quiso referirse directamente a la actuación de su partido frente a los últimos acontecimientos políticos. Los votos de APP determinaron la destitución de Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre.

“Yo no estuve a favor de la vacancia. Nunca estuve de acuerdo, pero cada congresista vota de acuerdo a su conciencia y en APP no podemos imponer. (...) Ellos jamás imaginaron las consecuencias. Estoy seguro de que ellos habrán evaluado su posición y no creo que sigan cometiendo errores porque primero es el país . Por delante de APP está el país”, manifestó.

Sobre el encuentro con Sagasti

Acuña se reunió con el jefe de Estado en horas de la mañana. Conversaron sobre la lucha contra la COVID-19, la educación, la reactivación de la economía nacional y las elecciones 2021.

“Como APP, le hemos dicho que debe haber un plan estratégico pensando en la segunda ola de la pandemia. Los peruanos estamos esperando que el Gobierno asegure el presupuesto para la vacuna y también la estrategia para saber cómo se va a distribuir”, subrayó.

